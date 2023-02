Les sanctions du Canada contre la Russie frappent des personnes sans lien avec la guerre de Poutine

Les mesures économiques du Canada contre la Russie – qui visent à cibler les actifs des riches oligarques et des représentants du gouvernement – ​​frappent les finances personnelles de personnes sans lien avec le régime de Poutine, a appris CBC News.

Certains résidents canadiens qui n’ont aucun lien avec le gouvernement russe et ne soutiennent pas la guerre du président Vladimir Poutine contre l’Ukraine disent que leurs économies personnelles ont été gelées en raison de la façon dont Affaires mondiales Canada administre ses sanctions.

Agissant en tandem avec d’autres alliés occidentaux, le Canada a bloqué toutes les transactions financières et gelé les comptes détenus par des Canadiens liés à une liste d’individus et d’entités commerciales sanctionnées – une liste qui compte maintenant plus de 2 100 noms.

CBC News a parlé à quatre personnes qui ne sont pas nommées sur cette liste et qui ne sont pas accusées de soutenir le régime de Poutine. Ils disent qu’ils ne peuvent pas accéder à des dizaines de milliers de dollars d’épargne personnelle parce que les grandes banques avec lesquelles eux et leurs familles ont traité en Russie et au Kazakhstan ont été prises dans les sanctions du Canada.

“Je soutiens l’Ukraine dans ce domaine. Beaucoup”, a déclaré Natasha, qui est originaire de Biélorussie mais a déménagé à Saint-Pétersbourg pour l’université. Elle a dit qu’elle et son mari se sont vu offrir des emplois dans le secteur technologique canadien et ont quitté la Russie en 2020, à la recherche d’une “vie meilleure et plus sûre”.

CBC News a accepté de ne pas utiliser son nom de famille ni de montrer son visage parce qu’elle s’inquiète pour sa sécurité d’emploi.

Natasha et son mari ont demandé, mais n’ont pas encore obtenu, la résidence permanente au Canada. En raison des fortes émotions suscitées par la guerre en Ukraine, a-t-elle dit, elle craint également le harcèlement en ligne.

Dans les semaines qui ont précédé l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Natasha craignait de perdre les économies qu’elle et son mari avaient laissées dans Alfa-Bank, la plus grande banque privée de Russie – entre 80 000 et 133 000 dollars canadiens, a-t-elle déclaré.

“En raison de l’histoire d’où je viens, j’ai juste pensé qu’il serait très risqué d’avoir quoi que ce soit là-bas”, a-t-elle déclaré.

Elle a commencé le processus de transfert de son argent vers un compte canadien. Mais le transfert n’était pas terminé le 24 février, lorsque les sanctions d’Ottawa ont interdit aux Canadiens de faire affaire avec Alfa-Bank. Son argent a été bloqué et gelé.

Sa demande d’exemption fait désormais partie d’un arriéré croissant à Affaires mondiales, alors que des personnes non sanctionnées demandent des autorisations ministérielles pour libérer leurs économies personnelles.

“Peut être [Canadian government officials] n’ont pas assez de temps pour creuser cela et pour voir réellement que les gens ordinaires qui sont déjà ici, qui paient des impôts et travaillent dur et font partie de cette communauté ici, sont également touchés. Et ce n’est tout simplement pas juste”, a déclaré Natasha.

Il n’est pas clair non plus que l’impact des sanctions du Canada sur les non-oligarques comme Natasha accomplisse réellement quoi que ce soit.

“Absolument injuste”

“Lorsque nous examinons l’objectif des sanctions économiques … elles sont mises en œuvre pour changer de comportement, et dans ce cas pour changer le comportement du régime de Poutine concernant l’invasion et la poursuite de la guerre en Ukraine”, a déclaré John Boscariol, un avocat spécialisé dans le commerce. représente les entreprises et les particuliers concernés par la réglementation des sanctions . (Il n’a été retenu par aucune des personnes interrogées pour cette histoire.)

« Geler ces envois de fonds personnels… [for example] qui s’est avéré être envoyé par les grands-parents à leurs petits-enfants, ne change pas et ne changera jamais le comportement du régime Poutine”, a-t-il déclaré. “C’est juste une situation intenable et absolument injuste pour ceux qui sont pris dedans.”

L’avocat du commerce John Boscariol : “C’est juste une situation intenable.” (Keith Whelan/Nouvelles de CBC)

Le mois dernier, la GRC a signalé que plus de 122 millions de dollars canadiens d’actifs canadiens avaient été gelés depuis l’invasion russe.

Mais le suivi de la GRC ne fait pas la distinction entre la richesse des oligarques et les économies plus modestes que Natasha et son mari espéraient utiliser pour un acompte sur une maison.

Ils ne sont pas les seuls petits poissons pris dans le filet des sanctions d’Ottawa.

L’employeur de Svetlana l’a transférée de Moscou à Toronto en 2021. Elle est récemment devenue résidente permanente du Canada. Craignant à la fois pour son employeur et sa sécurité personnelle, elle a également demandé que son nom et son image n’apparaissent pas dans cet article.

“Alors que j’ouvrais mon premier compte bancaire, ce qui était évidemment l’une des premières choses que vous faites quand vous venez dans un nouveau pays, on m’a dit que si quelque chose n’allait pas avec mon permis de travail, mon compte serait résilié”, a-t-elle déclaré. a dit.

C’est pourquoi elle a laissé environ 39 000 $ CAN d’économies personnelles en Russie – un pécule qu’elle a signalé aux autorités canadiennes lors de son processus d’immigration pour prouver qu’elle avait les moyens de subvenir à ses besoins.

Une “nuit pleine de larmes”

“J’avais des signes de dépression sévère. La vie en Russie n’était pas facile”, a déclaré Svetlana. “Après avoir déménagé au Canada, j’avais l’espoir de pouvoir me construire une vie meilleure ici. Moins stressant, au moins.”

Un médecin lui a conseillé de ne pas suivre l’actualité de trop près pour mieux gérer son stress. La nuit où la Russie a envahi l’Ukraine, elle était sortie dîner avec un ami ukrainien.

“Je suis rentré chez moi et il m’a envoyé un texto : ‘Ne lis rien. N’ouvre pas les fils d’actualité. Par exemple, ne le fais pas.’ Et bien sûr, je l’ai fait immédiatement après avoir reçu ce message”, a-t-elle déclaré.

Après une “nuit pleine de larmes”, a-t-elle dit, elle a contacté sa succursale Alfa-Bank en Russie à 3 heures du matin, heure de Toronto, pour retirer son argent. Quelques heures plus tard, le premier ministre Justin Trudeau et ses ministres se sont présentés devant des microphones pour annoncer les nouvelles sanctions du Canada.

L’argent de Svetlana n’est jamais arrivé. Tout comme celui de Natasha, il a été bloqué en transit et n’a jamais atteint son compte canadien – mais Alfa-Bank dit qu’il ne le détient plus. Elle a du mal à comprendre ce qui s’est passé.

Les gens font la queue pour retirer de l’argent à un guichet automatique Alfa Bank à Moscou, en Russie, le 27 février 2022. Les Russes ont afflué vers les banques et les guichets automatiques peu de temps après que la Russie a lancé une attaque contre l’Ukraine et que l’Occident a annoncé des sanctions paralysantes. (Presse associée)

Alfa-Bank lui a suggéré des semaines plus tard que son transfert avait “très probablement” été gelé par le gouvernement canadien. Il l’a dirigée vers un site Web où elle pouvait demander une exemption.

Affaires mondiales Canada a confirmé avoir reçu sa demande mais n’a jamais expliqué pourquoi ses économies étaient gelées. Svetlana a déclaré que le seul commentaire qu’elle avait reçu du département était un e-mail de réponse automatique la remerciant pour sa patience alors que le département faisait face à un arriéré de demandes.

“Ce qui me frustre le plus, c’est que je ne vois aucune action. Ils ne communiquent pas, ils ne fournissent aucune estimation de temps, donc nous ne savons tout simplement pas à quoi nous attendre”, a-t-elle déclaré.

“J’ai rien fait de mal.”

Les citoyens russes ne sont pas les seuls à être privés de leurs économies par les sanctions canadiennes.

Darya – qui a également parlé à CBC News à condition que son nom de famille ne soit pas divulgué – travaille et élève deux jeunes enfants, âgés de cinq et huit ans, avec son mari à Winnipeg. Leur immigration a été approuvée dans le cadre du programme des candidats des provinces plus tôt dans la pandémie, mais ils n’ont pas pu déménager au Canada depuis le Kazakhstan avant la fin de 2021.

Darya a déclaré qu’elle ne soutenait pas non plus Vladimir Poutine. Sa mère est d’origine ukrainienne.

Lorsqu’ils ont vendu leur propriété au Kazakhstan, ils ont apporté une partie du produit avec eux et ont laissé le reste au frère de Darya, pour le transférer plus tard.

Un immeuble d’appartements lourdement endommagé par une frappe de missile russe à Dnipro, en Ukraine, le 14 janvier 2022. Des scènes comme celle-ci ont poussé le Canada et d’autres alliés à imposer de lourdes sanctions aux riches Russes – des sanctions qui semblent toucher loin de leurs cibles. (Valentyn Reznitchenko/Telegram/Reuters)

Lorsqu’ils ont eu besoin du reste de leur argent, son frère a découvert qu’une seule banque locale pouvait envoyer un virement Swift à l’étranger : Sberbank Kazakhstan, une filiale d’une banque d’État russe qui a été mise sur liste noire par le Canada.

Même s’il faisait autrefois partie de l’Union soviétique, le Kazakhstan est aujourd’hui un pays indépendant doté de son propre système financier. La banque a dit à son frère que les sanctions canadiennes n’affecteraient pas le transfert. Mais les fonds ne sont jamais arrivés sur le compte de Darya au Canada.

Elle a demandé à Global Affairs une exemption pour débloquer l’argent – ​​des dizaines de milliers de dollars – fin mars. Le ministère lui a dit que sa candidature serait considérée. Depuis, silence.

“Maintenant, cela fait dix mois et nous n’avons rien”, a déclaré Darya. “Pour nous, c’est une grosse somme d’argent, et nous avons gagné cet argent au Kazakhstan.”

Elle a dit qu’elle et son mari se sont vu refuser une hypothèque canadienne parce qu’ils n’avaient pas assez pour un acompte.

“Mon immigration maintenant … ce n’est pas si agréable”, a-t-elle déclaré.

“Nous perdons lentement espoir”

Madina Muslimova est une autre résidente permanente du Canada qui a déménagé à Toronto depuis le Kazakhstan en 2018.

Elle travaille maintenant tout en élevant seule un enfant en bas âge. Elle espère retourner à l’école pour faire une maîtrise. Ses parents, aujourd’hui septuagénaires, ont récemment vendu des biens pour pouvoir l’aider financièrement.

Sa mère a un visa de visiteur et vient l’aider, mais elle a besoin de soins médicaux que la famille doit payer de sa poche pendant qu’elle est au Canada. C’est pourquoi sa famille a tenté de transférer une somme à six chiffres sur le compte canadien de Madina.

Tout comme Darya, ils ont appris à leurs dépens que Sberbank Kazakhstan n’était pas exclue de la réglementation canadienne.

“Mes parents ont choisi cette banque”, a déclaré Madina. “C’était juste de l’autre côté de la rue… ils pensaient que c’était stable.”

La filiale kazakhe était vendu et rebaptisé l’été dernier pour échapper aux sanctions russes, mais cette décision est arrivée trop tard pour la famille de Madina – leurs fonds semblent également gelés.

REGARDER | La résidente permanente dit qu’elle perd espoir : La Russie du Canada sanctionne des personnes sans lien avec Poutine Les sanctions du Canada contre la Russie ont rattrapé non seulement les oligarques, mais aussi les résidents canadiens qui disent avoir vu leurs avoirs gelés alors qu’ils n’ont aucun lien avec le régime de Vladimir Poutine.

“Je n’ai toujours pas reçu de clarification sur l’endroit où se trouvent mes fonds”, a déclaré Madina. “Nous comptions sur cet argent … Je pense que nous perdons lentement espoir, pour être honnête.”

CBC News a demandé à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ce que faisait son ministère pour gérer son arriéré de demandes d’exemption de sanctions.

“Notre objectif est de vraiment cibler Poutine et ses facilitateurs. Cela a été notre stratégie pour le Canada [and] également pour tous nos alliés », a déclaré le ministre.

“En ce qui concerne les cas individuels, nous ferons ce qui fonctionnera au cas par cas. Vous voulez vous assurer que l’essence de notre approche est respectée. Et nous voulons nous assurer que nous avons une approche humaine.”

Dans une déclaration écrite envoyée à CBC News en décembre, Affaires mondiales a déclaré que bien qu’il ne puisse pas parler de demandes individuelles, il “ne cherche pas à confisquer les actifs appartenant à des personnes ou entités non répertoriées”.

Mais combien de temps faudra-t-il au département pour faire preuve de diligence raisonnable et débloquer les économies appartenant à Natasha, Svetlana, Darya et Madina ?

“Ils sont vraiment traités comme des dommages collatéraux”, a déclaré Boscariol.

Il a déclaré qu’il pensait qu’Affaires mondiales avait désormais un arriéré de plus de 500 demandes, avec des ressources limitées pour y faire face.

En novembre dernier, Boscariol a comparu devant une commission sénatoriale en tant que témoin expert sur les sanctions. Il a donné au ministère un note d’échec pour son administration affirmant que le Canada rate des occasions de mettre en place des mesures de conformité plus efficaces.

“Il y a de bonnes leçons que nous pourrions tirer de nos alliés à ce sujet aux États-Unis et au Royaume-Uni”, a-t-il déclaré à CBC News.

L’Union européenne, par exemple, a exempté les envois de fonds personnels pour les personnes qui ne possèdent pas d’entreprises sanctionnées et qui ne sont pas des fonctionnaires.

Boscariol a déclaré qu’il croyait également que le Canada pourrait délivrer une licence générale pour réduire son arriéré beaucoup plus rapidement.

“Notre querelle n’est pas avec le peuple russe”, a déclaré le premier ministre Trudeau le jour de l’annonce de ces sanctions. “C’est avec le président Poutine et les dirigeants russes qui ont permis et soutenu cette nouvelle invasion de l’Ukraine.”

“Je suis une résidente canadienne et ces sanctions nous ont beaucoup touchés”, a déclaré Natasha à CBC News. “Donc, je ne sais pas comment réagir à cela.”