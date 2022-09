Sanna Marin a proposé des mesures d’élargissement car l’interdiction de facilitation des visas n’est “pas suffisante”

La Première ministre finlandaise Sanna Marin a déclaré mardi que les sanctions de l’UE, y compris la suspension totale d’un accord de facilitation des visas avec la Russie, étaient “pas assez.” Elle a suggéré que les Russes ordinaires devraient ressentir une pression dans leur vie quotidienne.

“Nous devons être prêts à prendre plus de sanctions car plus nous avons d’impact [have] avec des sanctions, plus il deviendra cher pour la Russie de poursuivre cette guerre », Marin a déclaré au Parlement européen.

Ce n’est pas la première fois que Marin suggère des actions contre la population russe ordinaire depuis le début du conflit en Ukraine. C’est “Pas vrai” que les Russes “peuvent vivre une vie normale, voyager en Europe, être des touristes”, Marin a déclaré à la chaîne de télévision publique Yle le 8 août. Cette déclaration a été reprise le lendemain par le Premier ministre estonien Kaja Kallas, qui a tweeté que “visiter l’Europe est un privilège, pas un droit de l’homme.”

Le 9 septembre, le Conseil européen a annoncé la suspension totale de l’accord de facilitation des visas entre l’UE et la Russie. Cette décision n’impose pas d’interdiction pure et simple, mais augmente les frais de demande de visa pour les ressortissants russes de 35 € à 80 € pour tous les demandeurs. Le délai de traitement peut également être allongé des 10 jours actuels à 45 jours, combiné avec la nécessité de présenter des documents supplémentaires. Selon la commissaire aux affaires intérieures Ylva Johansson, qui a présenté le plan le 6 septembre, “Être un touriste dans l’UE n’est pas un droit fondamental.”

Jusqu’à présent, neuf pays européens ont refusé d’accepter les documents pour les visas touristiques des Russes, selon l’Association des voyagistes de Russie. La liste comprend la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas.

Cependant, une proposition d’interdiction complète de visa pour tous les touristes russes n’a pas fait l’unanimité dans le bloc. L’Allemagne, la France, la Hongrie, le Luxembourg et l’Autriche ont soulevé des objections. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a également mis en garde contre cette décision. “Je ne pense pas que couper les relations avec la population civile russe aidera et je ne pense pas que cette idée obtiendra l’unanimité requise”, a-t-il ajouté. a-t-il déclaré à la télévision autrichienne ORF le 29 août.

Pendant ce temps, Moscou a déclaré qu’il n’introduirait pas de restrictions de visa de représailles pour les citoyens étrangers, selon le président Vladimir Poutine, qui a expliqué mercredi lors du Forum économique de l’Est qu’une réponse du tac au tac irait à l’encontre des intérêts de la Russie. Dimanche, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a également déclaré que Moscou considérait qu’il était inapproprié d’introduire des restrictions de visa de représailles pour les citoyens des pays de l’UE.