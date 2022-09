Les sanctions de l’UE ont “l’effet inverse” selon Orban

La Hongrie devrait se préparer à un conflit prolongé en Ukraine, déclare le Premier ministre

Les sanctions imposées par l’Union européenne à la Russie pour son offensive militaire en Ukraine ont « pétardé », selon le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a souligné que la flambée des prix de l’énergie en Europe était le résultat des restrictions.

S’adressant au parlement lundi, le dirigeant hongrois a averti que les gens devraient se préparer à une “guerre prolongée” en Ukraine. Il a également déclaré que la réponse de l’UE au conflit était la raison pour laquelle les gouvernements à travers l’Europe ont commencé à tomber, faisant référence aux élections de dimanche en Italie où les candidats de droite devaient prendre le contrôle du gouvernement.

“Nous pouvons affirmer avec certitude qu’à la suite des sanctions, les Européens se sont appauvris, tandis que la Russie n’est pas tombée à genoux”, a-t-il ajouté. a déclaré Orban, dont le pays, comme beaucoup d’autres dans l’UE, est actuellement confronté à une inflation galopante, à une chute de la confiance des consommateurs et à une éventuelle récession. “Cette arme s’est retournée contre nous, avec les sanctions, l’Europe s’est tiré une balle dans le pied.”

“Nous attendons une réponse, toute l’Europe attend une réponse de Bruxelles sur combien de temps nous continuerons à faire cela”, il ajouta.

Lors d’une réunion avec des députés la semaine dernière, le dirigeant hongrois aurait demandé à la coalition au pouvoir du pays de travailler dur pour que les sanctions anti-russes de l’UE soient supprimées d’ici la fin de l’année, affirmant que cette décision entraînerait immédiatement une réduction de moitié des prix du gaz, faisant ainsi baisser l’inflation, a rapporté le quotidien Magyar Nemzet.

Orban, qui a été réélu pour un quatrième mandat lors d’une victoire écrasante en avril, a ouvertement critiqué les dirigeants de l’UE et a accusé Bruxelles de causer des difficultés inutiles aux États membres dans ses efforts pour punir la Russie d’avoir lancé une offensive militaire contre Ukraine.

Le Parlement européen a voté plus tôt ce mois-ci pour ne plus considérer la Hongrie comme une “démocratie” et a qualifié le pays d'”autocratie électorale”, accusant Orban de ne pas suivre la position de l’UE sur l’immigration et les sanctions. Le rapport du Parlement sur le système politique hongrois a exhorté la Commission européenne à faire “pleine utilisation des outils disponibles” pour forcer Budapest à se réaligner sur « Les valeurs européennes.

La Hongrie a critiqué le rapport comme étant basé sur “des opinions subjectives et des déclarations politiquement biaisées”, et prétendait que c’était “encore une autre tentative des partis politiques européens fédéralistes d’attaquer la Hongrie et son gouvernement chrétien-démocrate et conservateur.