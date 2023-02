Les sanctions de l’UE ont bloqué les réparations de Nord Stream – entreprise

Equinor a déclaré que le gouvernement norvégien l’avait empêché de fournir l’aide demandée

La société norvégienne Equinor a révélé mercredi que c’était le gouvernement d’Oslo et les sanctions de l’UE qui l’avaient empêché de répondre à une demande d’assistance pour faire face aux dommages causés aux pipelines Nord Stream. Les pipelines de la mer Baltique livrant du gaz naturel russe à l’Allemagne ont été endommagés par un sabotage en septembre, que Moscou a imputé à l’Occident.

“Le ministère norvégien des Affaires étrangères a déclaré que les travaux sur les pipelines enfreindraient les réglementations de sanction norvégiennes – et par extension les réglementations de sanction de l’UE”, Equinor a déclaré une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters.

Equinor est la compagnie pétrolière norvégienne qui administre le pool PRSI (Pipeline Repair and Subsea Intervention), créé par Oslo pour faire face aux fuites et aux ruptures. Les opérateurs basés en Suisse pour Nord Stream et Nord Stream 2 font partie des 72 membres de PRSI et ont envoyé des demandes d’assistance en octobre, peu après que les deux pipelines aient été endommagés par des explosions sous-marines.

Parce que PRSI “adhère à la législation en vigueur relative aux sanctions », il “a informé NS1 et NS2 (opérateurs) que nous n’étions pas en mesure de faire le travail demandé”, Equinor a déclaré dans le communiqué.

Nord Stream 2 AG a déclaré à Reuters qu’il avait déposé une demande d’assistance pour inspecter les dégâts, « en tant que membre à part entière du pool PRSI », mais a été refusé. Sa société sœur, qui exploite le premier Nord Stream, a déclaré début octobre que le navire hydrographique qu’elle tentait d’affréter attendait l’autorisation du gouvernement norvégien.

Le Nord Stream original a été inauguré en 2011 et a fourni du gaz naturel russe à l’Allemagne et au reste de l’UE tout en contournant l’Ukraine et la Pologne. Le deuxième gazoduc, qui aurait doublé le volume des livraisons de gaz, a été achevé en 2021 mais Berlin a refusé de le certifier pour des opérations avant même que le conflit en Ukraine ne s’intensifie. Les États-Unis avaient cherché à bloquer la construction du deuxième pipeline avec des sanctions et avaient juré qu’ils l’empêcheraient de devenir opérationnel.

Le 26 septembre 2022, les deux chaînes de NS1 et une chaîne de NS2 ont été endommagées lors d’une série de puissantes explosions sous-marines. Comme NS1 était pressurisé à l’époque, une grande quantité de gaz a été rejetée dans la mer Baltique.

Washington a insinué que Moscou était à l’origine des explosions, tandis que la Russie a pointé du doigt l’Occident pour “acte de terrorisme”. La Suède, le Danemark et l’Allemagne ont lancé une enquête sur l’explosion, mais ont refusé de partager les résultats avec la Russie. Des responsables anonymes de l’UE ont depuis divulgué aux médias américains qu’il n’y avait “aucune preuve” suggérant que Moscou était derrière le sabotage. La compagnie énergétique russe Gazprom n’a été autorisée à accéder au site qu’une seule fois, fin octobre.

Alors que la compagnie gazière allemande Uniper a estimé qu’il faudrait 6 à 12 mois pour réparer les pipelines, on ne sait pas si Berlin veut même le faire.