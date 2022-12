Les sanctions de l’UE et le plafonnement des prix du pétrole russe provoquent un goulot d’étranglement pour les pétroliers

Les nouvelles règles d’assurance turques sur les pétroliers transportant du brut russe continuent de ralentir le mouvement des pétroliers au large des côtes turques et entre les ports russes de la mer Noire et la Méditerranée. Seize navires (aucun ne battant pavillon russe) attendent une autorisation d’assurance, selon MarineTraffic, et ce nombre devrait augmenter.

VesselsValue indique à CNBC que l’attente moyenne des pétroliers dans le Bosphore a augmenté d’environ 47 % par rapport à la semaine dernière, alors qu’il y avait 14 navires avec une durée d’attente moyenne de 64 heures et une capacité de tonnage combinée de 1,46 million de tonnes.

“Alors que nous avançons dans la durée des sanctions et du plafonnement des prix du pétrole brut russe, nous nous attendons à voir une congestion croissante du côté nord et sud du Bosphore, ainsi que des zones autour du détroit des Dardanelles pour les mêmes raisons”, a déclaré Graham Close. , analyste commercial senior chez VesselsValue.

Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates, a déclaré à CNBC que les inquiétudes concernant l’âge et la qualité de la flotte fantôme transportant du pétrole brut russe à travers le Bosphore ne feront que croître.

“Alors que les sanctions de l’UE s’imposent, ces retards de transit auront un impact sur les raffineurs chinois et indiens qui restent les plus importants et gagnent en importance pour les ventes de pétrole russe”, a déclaré Lipow. “La Turquie souhaite que les assureurs fournissent une assurance responsabilité civile complète et globale pour tout ce qui concerne les sanctions et bien sûr, P&I [maritime protection and indemnity insurance] les clubs ne feront pas ça.”