Les sanctions américaines imposées à la Russie pourraient déclencher une invasion à grande échelle de l’est de l’Ukraine, a suggéré un initié du Kremlin.

Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT, financée par l’État, a demandé sur Telegram si «prendre le Donbass» pouvait être considéré comme une «réponse» à la répression américaine.

EPA

Poutine menace d’envahir l’Ukraine pour « humilier » Biden[/caption]

Simonyan faisait référence à la région disputée par la guerre dans l’est de l’Ukraine.

Le Kremlin lui-même a également critiqué les États-Unis pour ce qu’il appelle son comportement «hostile».

Washington a annoncé aujourd’hui des sanctions et l’expulsion de 10 diplomates en représailles à une interférence électorale, une cyberattaque et d’autres activités hostiles.

En réponse, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait convoqué l’ambassadeur américain à Moscou.

Et la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a promis à Washington que « un tel comportement agressif sera sans aucun doute rencontré avec une réponse décisive. »

Cela vient comme:

Poutine déplace des dizaines de milliers de soldats et de matériel militaire lourd à la frontière ukrainienne

La Russie envoie 15 navires de guerre en Ukraine et organise des exercices de tir réel

Le ministre ukrainien de la Défense, Andrii Taran, affirme que la Russie se prépare à stocker des armes nucléaires en Crimée

Joe Biden apporte son « soutien indéfectible » à l’Ukraine

Analyste de la défense russe Pavel Felgenhauer dit que les villes russophones d’Ukraine seront occupées dans une « guerre éclair victorieuse et éphémère »

Elle a déclaré: «Nous avons averti les États-Unis à de nombreuses reprises des conséquences de leurs démarches hostiles, qui augmentent dangereusement le degré de confrontation entre nos pays.

«Nous avons également souligné à de nombreuses reprises qu’une telle voie ne correspondait pas aux intérêts des peuples des deux principales puissances nucléaires, qui – et je veux dire les pays – portent la responsabilité historique du sort du monde.

«Lors d’une conversation téléphonique avec le président de la Russie, Joe Biden s’est dit intéressé par la normalisation des relations russo-américaines. Cependant, les actions de son administration indiquent le contraire.

«Les États-Unis ne sont pas prêts à accepter la réalité objective d’un monde multipolaire qui exclut l’hégémonie américaine. Il préfère les sanctions, la pression et l’ingérence dans nos affaires internes.

AFP

Les responsables de Joe Biden ont annoncé aujourd’hui des sanctions et l’expulsion de 10 diplomates[/caption]

«Une réponse aux sanctions est inévitable. Washington doit se rendre compte qu’il devra payer le prix de la dégradation des relations bilatérales. La responsabilité de ce qui se passe incombe entièrement aux États-Unis.

Une source diplomatique a déclaré à TASS que toute réponse du Kremlin serait «dure».

Plus tôt, nous avons rapporté comment Poutine menace d’envahir l’Ukraine pour «humilier» Biden après son empathie «meurtrière» alors qu’il cherche à réaffirmer le statut de «superpuissance» de la Russie, a déclaré un expert.

Dans une interview télévisée le mois dernier, le président américain a répondu «oui» lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Poutine était un tueur.

Les craintes grandissent maintenant d’une guerre totale sept ans après que la Russie a impitoyablement annexé la Crimée à l’est du pays en utilisant des milices.

Poutine a déjà rassemblé 80 000 soldats dans la région et 30 000 autres soldats devraient être déployés.

Le flanc du président Biden contre la Russie est intervenu la même semaine qu’il a proposé de rencontrer Poutine pour leur premier sommet – une réunion selon les responsables américains reste «vitale» pour que les deux pays puissent se désescalader.

L’ordonnance de sanctions de Biden «envoie un signal que les États-Unis imposeront des coûts d’une manière stratégique et économiquement impactante à la Russie s’ils poursuivent ou intensifient leur action internationale déstabilisatrice», a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

La dernière tension s’inscrit dans un contexte de colère à long terme à Washington face à l’ingérence des élections russes et d’inquiétudes à la fois aux États-Unis et dans leurs alliés européens face à la récente accumulation de troupes russes à la frontière de l’Ukraine.

L’empoisonnement presque mortel et l’emprisonnement en cours d’Alexei Navalny, qui est effectivement le dernier opposant politique ouvert à Poutine, ont encore accru les inquiétudes en Occident.

Un haut responsable américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré aux journalistes que Washington était prêt à imposer davantage de mesures si nécessaire et également que des actions supplémentaires étaient déjà en place mais «resteront invisibles».

Malgré cela, le responsable a souligné que Washington cherchait à la désescalade et souhaitait que le sommet Biden-Poutine proposé se poursuive.

La déclaration de la Maison Blanche a énuméré en premier lieu «les efforts de Moscou pour saper la conduite d’élections démocratiques libres et équitables et des institutions démocratiques aux États-Unis et de ses alliés et partenaires».

CYBER ACTIVITÉS

Cela faisait référence à des allégations selon lesquelles les agences de renseignement russes avaient organisé des campagnes persistantes de désinformation et de sales tours lors des élections présidentielles de 2016 et 2020, en partie pour aider les candidatures de Donald Trump.

La Maison Blanche a déclaré que les sanctions répondent également aux «cyberactivités malveillantes contre les États-Unis et leurs alliés et partenaires», faisant référence au soi-disant piratage SolarWinds des systèmes informatiques du gouvernement américain l’année dernière.

Le communiqué a également appelé la Russie à «cibler» les dissidents et les journalistes sur le sol étranger et à saper la sécurité dans les pays importants pour la sécurité nationale des États-Unis.

«Nous appelons la Russie à cesser immédiatement son comportement déstabilisateur et à respecter ses obligations internationales», ont-ils déclaré.

En outre, le Département du Trésor, de concert avec l’Union européenne, l’Australie, la Grande-Bretagne et le Canada, a sanctionné huit personnes et entités associées à l’occupation de la Crimée par la Russie en Ukraine.

Les alliés américains ont répondu par une démonstration de soutien soigneusement chorégraphiée.





À Bruxelles, l’alliance militaire de l’OTAN a déclaré que les alliés américains «soutiennent et sont solidaires des États-Unis, après l’annonce du 15 avril d’actions visant à répondre aux activités de déstabilisation de la Russie».

Les membres de l’OTAN ont cité un «modèle soutenu» d’hostilité russe.

L’Union européenne a publié une déclaration exprimant «sa solidarité avec les États-Unis sur l’impact des cyber-activités malveillantes, notamment la cyber-opération SolarWinds».