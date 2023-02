Les sanctions contre le pétrole brut russe ont “complètement échoué”, selon un analyste pétrolier

Le plafonnement des prix “a été inventé par des bureaucrates diplômés en finance. Aucun d’entre eux ne comprend vraiment les marchés pétroliers”, a déclaré jeudi Paul Sankey, président et analyste principal de Sankey Research, à “Street Signs Asia” de CNBC.

En outre, le bloc – avec ses alliés du Groupe des 7 et l’Australie – a fixer un plafond de prix pour le pétrole brut maritime russe qui interdit l’utilisation de l’assurance maritime, de la finance et d’autres services fournis par l’Occident à moins qu’ils ne soient vendus en dessous de 60 dollars le baril.

Le bloc de 27 membres a déjà interdit l’achat et l’importation de pétrole brut russe transporté par voie maritime depuis décembre.

Les L’Union européenne envisage d’interdire les importations de produits pétroliers raffinés en provenance de Russie, y compris le diesel et le carburéacteur, à partir de dimanche.

Les sanctions imposées au pétrole brut russe ont jusqu’à présent “complètement échoué” et de nouveaux plafonds de prix pourraient également s’avérer sans importance, ont déclaré des analystes à CNBC.

Avant les plafonds de prix proposés sur les produits raffinés russes le 5 février, les États membres n’avaient pas encore convenu d’un plafond de prix, selon Reuters . On espère qu’un accord pourra être conclu d’ici vendredi.

Sankey a souligné que les marchés pétroliers ont été difficiles car l’approvisionnement en pétrole russe n’a pas vraiment été interrompu et “ils ont soutenu les exportations à des niveaux élevés”.

Pourtant, Vandana Hari, fondatrice de la société d’analyse Vanda Insights, a déclaré qu’elle était également sceptique quant aux restrictions à venir sur les produits pétroliers raffinés russes.

“Le plafond du prix du brut était assez sans conséquence”, a déclaré Hari à CNBC “Squawk Box Asia” jeudi.

“Je pense que les plafonds de produits raffinés qu’ils prévoient – environ 100 $ [per barrel] pour le diesel et les produits propres et peut-être environ 45 dollars pour les carburants sales comme le mazout – seront probablement également sans importance.”

Le pétrole russe trouvera son chemin vers les marchés qui “l’accueillent toujours” comme la Chine et l’Inde, selon Hari.

“La Chine et l’Inde ont beaucoup profité l’année dernière des prix du brut russe fortement réduits et il en va de même pour les produits raffinés russes”, a noté Hari, bien qu’il puisse être plus compliqué pour Moscou de trouver des marchés pour ces produits, a-t-elle ajouté. .

La Chine et l’Inde ont augmenté leurs achats de pétrole russe à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, bénéficiant de taux réduits.