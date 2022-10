Les sanctions contre l’aluminium russe pourraient nuire aux chaînes d’approvisionnement mondiales: analystes

“Il a été très décevant pour le marché pauvre de l’aluminium de voir une sorte de double coup dur de l’affaiblissement de la demande mondiale, en Chine en particulier, mais aussi de la Russie déversant de l’aluminium sur le marché mondial”, a déclaré Timna Tanners, analyste des mines et des métaux de Wolfe Research, à l’émission “Squawk” de CNBC. Box Asia” jeudi.

Plus tôt cette semaine, les stocks d’aluminium dans les entrepôts du London Metals Exchange (LME) ont bondi, suscitant des inquiétudes quant au dumping potentiel de l’aluminium d’origine russe.

L’aluminium est la dernière victime des vents contraires de l’économie mondiale alors que les prix chutent dans un contexte de dumping présumé de l’aluminium russe, d’affaiblissement de la demande mondiale et de la flambée des coûts d’exploitation.

Le prochain trimestre n’augure rien de bon non plus, à moins que des mesures ne soient prises pour mettre fin au dumping potentiel de métaux d’origine russe et stimuler la demande chinoise, tant dans le développement des infrastructures que dans la construction immobilière, a ajouté Tanners.

Jusqu’à présent, il y a peu de signes que la demande chinoise pourrait s’améliorer rapidement étant donné que le président Xi Jinping a signalé lors de la réunion du parti communiste à Pékin que la Chine s’en tiendrait à sa politique Covid-zéro, a-t-elle ajouté.

Cette situation est exacerbée par le ralentissement de la demande ailleurs à mesure que les taux d’intérêt augmentent, a déclaré Tanners.