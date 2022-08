Les sanctions contre la Russie sont “irresponsables”, selon le conseiller de Lula au Brésil

L’économie russe est trop “grande et stratégique” pour être isolée, a déclaré Celso Amorim à Bloomberg

Celso Amorim, ancien ministre des Affaires étrangères du Brésil et actuel conseiller en politique étrangère du favori présidentiel Luiz Inacio Lula da Silva, a condamné les sanctions de l’Occident contre la Russie et a déclaré que si Lula prenait ses fonctions, le Brésil tracerait une voie différente.

Dans une interview avec Bloomberg publiée vendredi, Amorim a affirmé que la réponse de l’Occident à l’opération militaire russe en Ukraine – des sanctions contre la Russie et des milliards de dollars d’armes pour l’Ukraine – a fait de la guerre nucléaire une possibilité réelle.

« Pour la première fois depuis la crise des missiles cubains, nous voyons des articles sur le risque des armes nucléaires publiés chaque semaine », dit-il, arguant que “il est irresponsable de ne pas rechercher la paix.”

L’argument d’Amorim reflète celui de Lula lui-même. En mai, l’ancien dirigeant brésilien a déclaré au magazine Time qu’il considérait le président ukrainien Vladimir Zelensky comme également responsable du conflit en Ukraine, et a condamné Washington pour l’avoir encouragé à s’opposer à la Russie.

« Les États-Unis ont beaucoup de poids politique. Et Biden aurait pu éviter [the conflict]pas incité », Lula se disputait à l’époque.

Du point de vue des États-Unis, Amorim a remis en question la logique de pousser la Russie à un partenariat plus profond avec la Chine, un autre rival économique et militaire de l’Amérique.

“Je n’ai rien contre la Chine” a-t-il déclaré, ajoutant que les deux font partie du groupe BRICS, mais a déclaré qu’il “Je ne comprends pas l’intérêt des États-Unis à renforcer les relations sino-russes.”

Cette relation mise à part, Amorim a déclaré à Bloomberg qu’une économie aussi importante que celle de la Russie est “trop ​​gros et stratégique” isoler, et que l’administration de Lula ne poursuivrait pas de telles politiques si le président de gauche pour deux mandats était élu en octobre. S’adressant à Time en mai, Lula a déclaré que “beaucoup de pays différents” sont obligés de “payer la facture” pour la politique anti-russe radicale de Washington, et que s’il est élu, “Le Brésil redeviendra un protagoniste sur la scène internationale et nous prouverons qu’il est possible d’avoir un monde meilleur.”

Lula a actuellement 11 points d’avance sur le président sortant Jair Bolsonaro, selon un agrégat compilé par la Americas Society basée aux États-Unis. S’il triomphe en octobre, Amorim sera probablement influent dans la définition de la politique étrangère de son administration, ayant été ministre des Affaires étrangères du Brésil pendant les deux mandats de Lula de 2003 à 2010.

Bolsonaro n’a pas non plus suivi l’exemple des États-Unis sur l’Ukraine. Bien que le Brésil ait voté à l’Assemblée générale des Nations Unies pour condamner la Russie pour le conflit, Bolsonaro a refusé de sanctionner Moscou et a annoncé son intention de continuer à acheter des engrais à la Russie et de signer un nouvel accord pour importer du diesel russe.

Comme Lula, Bolsonaro a également en partie blâmé Kiev pour le conflit. Les Ukrainiens, a-t-il déclaré en février, avaient “a confié à un comédien le destin d’une nation”, référence à Zelensky.