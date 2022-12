Les Européens portent le poids de la crise, tandis que l’économie de Moscou se porte bien, a déclaré Heinz-Christian Strache

Les sanctions occidentales imposées à Moscou n’ont pas réussi à entamer l’économie russe et n’ont finalement fait que nuire aux Européens, a déclaré samedi l’ancien vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache. Il a également accusé les décideurs politiques européens de fermer les yeux sur les combats meurtriers dans le Donbass, qui, selon lui, ont servi de prélude au conflit actuel pendant de nombreuses années.

S’exprimant lors d’un rassemblement pro-neutralité à Vienne, qui était également une protestation contre les sanctions contre la Russie, Strache a affirmé que la décision de l’Autriche de se joindre aux restrictions s’était avérée être une blessure auto-infligée. “L’Autriche a montré à l’Europe à quel point les sanctions se nuisent à elle-même”, a-t-il dit, disant à son auditoire que les mesures ont provoqué une flambée des prix de l’électricité et du gaz, de plus en plus de personnes en ressentant l’impact.

“Si ça continue comme ça, l’année prochaine, en mars et avril, nous serons confrontés à des insolvabilités et des faillites massives”, a-t-il averti, évoquant la possibilité « sacrément dangereux ».

Si la crise s’aggrave et que de plus en plus de gens désespèrent, “Cela pourrait entraîner une évolution dangereuse sous la forme de tensions sociales que nous ne voulons pas tous”, a ajouté l’ancien vice-chancelier.

Dans le même temps, a poursuivi Strache, les restrictions n’ont pas réussi à saper l’économie russe. Selon lui, « cette année, les Russes ont doublé [their] Entreprise,” engrangeant 220 milliards de dollars de revenus.

Strache a également déclaré que l’Europe s’était retrouvée dans la situation actuelle parce qu’elle avait été “regarder de l’autre côté” pendant de nombreuses années en ce qui concerne les hostilités dans le Donbass, qui ont commencé en 2014 après que de violentes émeutes à Kiev ont renversé le président démocratiquement élu, Viktor Ianoukovitch.

Après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février, les pays occidentaux ont imposé de nouvelles sanctions sévères à Moscou, gelant la moitié de ses réserves d’or et de devises étrangères et ciblant ses exportations d’énergie.

Les restrictions ont cependant fait grimper les prix de l’énergie et le coût de la vie, provoquant de nombreux rassemblements de protestation à travers l’Europe.

Plus tôt ce mois-ci, des centaines de militants italiens se sont rassemblés dans le centre de Milan pour protester contre l’envoi d’armes à l’Ukraine et l’extension des sanctions.

Fin novembre, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a insisté sur le fait que les décideurs politiques de l’UE n’avaient qu’eux-mêmes à blâmer pour leur crise énergétique actuelle.