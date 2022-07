Les sanctions contre la Russie pourraient laisser la Grande-Bretagne sans fish and chips

On craint que la moitié des magasins du pays vendant la restauration rapide typiquement britannique ne fassent faillite

Environ 5 000 des 10 500 magasins de fish and chips britanniques pourraient être contraints de fermer en raison de la flambée des prix des ingrédients et de l’énergie causée par les sanctions imposées à la Russie pour son opération militaire en Ukraine, ont rapporté les médias locaux, citant des personnalités gouvernementales.

Les magasins étaient déjà sous pression, mais la situation s’est encore aggravée après que les autorités ont décidé d’imposer un droit de douane de 35 % sur les fruits de mer en provenance de Russie.

“Ces tarifs supplémentaires pousseront des milliers de magasins à bout”, le président de la Fédération nationale des Fish Friers, Andrew Crook, a mis en garde.

Selon Crook, le prix d’un kilogramme de cabillaud est déjà passé de 8 £ (environ 10 $) à 14 £ (17 $).

Environ un tiers du poisson blanc britannique provient de Russie. Afin de rester à flot, les magasins devront peut-être remplacer le cabillaud et l’églefin traditionnels par du merlu et d’autres types de poissons moins chers.

Bally Singh, qui vend du fish and chips dans l’ouest de Londres, a déclaré au Daily Express que de nombreux clients entrent dans le magasin et repartent rapidement après avoir vu les prix.

« À un moment donné, le poisson était l’un des repas les moins chers. Aujourd’hui, c’est l’un des plus chers. il a dit.

Il lui est de plus en plus difficile de rester en affaires, car « les boîtes de poisson ont plus que doublé au cours de la dernière année. Le pétrole est en hausse, tout comme l’électricité et le gaz », dit Singh. “La question de la fermeture se pose.”

Selon The Sun, il y a un manque d’unité sur la nouvelle taxe russe sur les fruits de mer au sein du cabinet. “Nous voulons tous punir [Russian President Vladimir] Poutine, mais cela pousse les gens à la faillite dans une crise du coût de la vie », une source gouvernementale a déclaré au journal.

Mais tout le monde n’est pas pessimiste ; le chef de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, Barrie Deas, affirme que la situation actuelle permet “une grande opportunité d’augmenter les captures en mer du Nord telles que l’églefin et le merlan.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que Downing Street savait que “les magasins de fish and chips sont une tradition britannique bien-aimée” et a été “travailler en étroite collaboration avec l’industrie pour atténuer l’impact que ces sanctions pourraient avoir sur les entreprises britanniques.”

Cependant, il a insisté pour que Londres “se tient au coude à coude avec l’Ukraine et continuera à faire pression pour isoler l’économie russe et infliger un maximum de dommages au régime de Poutine.”