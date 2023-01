Les sanctions contre la Russie ont-elles échoué ? Poutine dit que l’économie russe a dépassé les attentes.

Commentez cette histoire Commenter

Alors que les célébrités mondiales bavardent à Davos, en Suisse, il y a un pays dont l'absence est notable, sinon une surprise. Les responsables russes sont effectivement persona non grata au Forum économique mondial dans la ville de montagne suisse, tandis que des personnalités ukrainiennes comme la première dame Olena Zelenska parlent devant des salles combles.

La symbolique est claire. L’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près de 11 mois a rendu le président Vladimir Poutine et ses alliés toxiques pour cette élite mondiale. La Russie a été inondée de sanctions et de contrôles des exportations qui cherchent à la couper de l’économie mondiale, utilisant une sorte de puissance systématique pour entraver les efforts de guerre du Kremlin et punir les alliés de Poutine.

Mais dans le monde réel, cela a-t-il réellement fonctionné ? Loin des partis de Davos, Poutine a utilisé mardi de nouvelles données gouvernementales pour brosser un tableau étonnamment rose de l’économie russe. “La dynamique réelle de l’économie s’est avérée meilleure que de nombreuses prévisions d’experts”, a-t-il déclaré, regardant l’écran lors d’une réunion virtuelle sur l’économie.

Citant des données du ministère du Développement économique, Poutine a déclaré que le produit intérieur brut de la Russie avait diminué entre janvier et novembre 2022, mais seulement de 2,1 %. Il a noté que “certains de nos experts, sans parler des experts étrangers, prévoyaient une baisse de 10%, 15% et même 20%”.

Les premiers calculs suggéraient que l’économie russe s’était contractée de 2,5% sur l’ensemble de 2022, a déclaré le président russe – bien mieux que la contraction de 33% de l’économie ukrainienne l’année dernière. “Notre tâche est de soutenir et de consolider cette tendance positive”, a ajouté Poutine.

Poutine, peu habitué à perdre, est de plus en plus isolé alors que la guerre vacille

Pour beaucoup en dehors de la Russie, ces chiffres sont déroutants. L’ampleur de la puissance de feu économique dirigée contre la Russie depuis le 24 février est sans précédent pour un grand pays, les banques du pays étant interdites du système de messagerie SWIFT basé en Belgique utilisé dans les transactions internationales et les sanctions contre sa banque centrale.

Mais les données russes semblent suggérer que l’ampleur de l’impact a été moins grave que prévu. Bien que Poutine ne soit pas à Davos, la Russie n’est pas non plus complètement coupée du monde. Le solde du compte courant du pays – en fait un record de son commerce avec le reste du monde – a bondi au cours de l’année écoulée d’une manière qui aurait impliqué une année de boom en tout temps normal.

Imaginez si tout ce que vous saviez sur 2022 était ce tableau et que quelqu’un vous demandait d’expliquer ce qui en était la cause. Vous pourriez supposer que le prix des exportations russes a bondi d’une tonne, mais je doute que vous pensiez que c’est une économie sous sanctions majeures. pic.twitter.com/O9cqQqrLGw — Gérard DiPippo (@gdp1985) 16 janvier 2023

Il est possible que les données russes soient défectueuses, bien sûr. Mais beaucoup de personnes vivant en Russie ou en visite ont souligné que la vie a continué à peu près normalement, même si le McDonald’s décédé a été remplacé par une chaîne de hamburgers locale (“Tasty – et c’est tout”) et que les achats de produits de luxe occidentaux nécessitent un réseau d’étrangers. acheteurs.

“S’il s’agit d’une crise pour la Russie – ce qui est le cas – cela n’a rien à voir avec les troubles du début des années 1990, lorsque l’État, la société et l’économie s’effondraient tous en même temps”, a déclaré Alexander Titov, un émigré russe et maître de conférences à l’Université Queen’s de Belfast. , a écrit pour la Conversation après un récent retour à la maison.

Il y a eu des perturbations, a écrit Titov, mais elles étaient légères même par rapport à ce qui a été vu au début de la pandémie. “Il n’y a pas de pénurie, même de produits occidentaux comme le whisky – les rayons des supermarchés sont bien approvisionnés”, a-t-il écrit.

L’Ukraine voit “l’année de la victoire”, mais la Russie a d’autres projets

Est-ce à dire que les sanctions n’ont pas fonctionné ? La réponse courte est non, mais c’est plus compliqué que cela.

Plus important encore, rappelez-vous que les sanctions occidentales et les contrôles à l’exportation ne sont pas principalement conçus pour éloigner les bouteilles de Johnnie Walker d’une étagère de Saint-Pétersbourg (bien que cela puisse être un effet secondaire bienvenu) : ils sont conçus pour entraver l’effort de guerre de la Russie en Ukraine.

Comme Catherine Belton et Robyn Dixon du Post l’ont rapporté à la fin de l’année dernière, grattez la surface de l’économie russe et vous constaterez que les sanctions et autres mesures frappaient la Russie là où ça faisait mal, « exacerbant les pénuries d’équipement pour son armée et entravant sa capacité à lancer n’importe quel nouvelle offensive terrestre ou construire de nouveaux missiles, ont déclaré des économistes et des dirigeants d’entreprises russes.

Il est vrai qu’une grande partie du poids des sanctions a été amortie par les exportations énergétiques encore énormes de la Russie, d’où le solde positif des comptes. Mais comme Poutine a essayé d’utiliser ces exportations pour faire pression et punir l’Europe, leur pouvoir a été émoussé. Un nouveau plafonnement des prix qui entrera bientôt en vigueur devrait entraver davantage les exportations russes.

“La Russie est toujours une puissance énergétique, mais son rôle a radicalement changé”, a récemment déclaré au Wall Street Journal Vladimir Milov, ancien vice-ministre russe de l’énergie vivant désormais à l’étranger. “La Russie aura une part de marché plus petite dans le pétrole et le gaz, elle fera moins de profits et elle a également perdu une partie de son influence géopolitique.”

Cela signifie moins de revenus pour l’État russe à l’avenir, même si ses dépenses augmentent en raison de l’invasion de l’Ukraine. Moscou a affiché un déficit budgétaire d’environ 47,3 milliards de dollars en 2022, selon les annonces officielles – à environ 2,3% du PIB, c’est l’un des pires exercices de l’histoire du pays.

Oui, c’est un déficit inférieur à celui des États-Unis. Mais la Russie n’a pas de monnaie mondialement recherchée comme le dollar américain, elle ne peut donc pas simplement imprimer plus d’argent sans conséquences. Comme l’ont montré ses propres sanctions contre les citoyens américains, la Russie n’a pas une tonne d’influence sur l’économie mondiale – autre que la puissance décroissante offerte par le pétrole et le gaz.

À long terme, les choses ne semblent pas roses pour l’économie russe. Poutine a raison de dire que beaucoup ont prédit que les choses seraient bien pires en 2022 – certains économistes ont déclaré à Today’s WorldView en mars qu’ils craignaient que l’économie russe ne s’effondre, causant la misère aux civils ordinaires loin des murs du Kremlin et des conséquences mondiales inconnues.

Mais Poutine se trompe s’il suppose qu’une «tendance positive» peut facilement se poursuivre au cours de l’année à venir. La trajectoire est probablement dirigée dans l’autre sens. Il est très possible que les sanctions soient plus dures, que les revenus du pétrole et du gaz diminuent davantage, que le déficit s’aggrave et que les ressources du champ de bataille de la Russie soient sollicitées jusqu’au point de rupture.