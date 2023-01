Les sanctions canadiennes contre une entreprise iranienne ne couvrent pas les membres du conseil d’administration ayant des intérêts commerciaux en Colombie-Britannique

Un homme d’affaires iranien qui détient des actions et siège au conseil d’administration d’une société privée basée à Téhéran qui a été sanctionnée par le Canada pour avoir coordonné le transport d’armes vers la Russie a une société enregistrée en Colombie-Britannique, Le cinquième État a appris.

Dans les derniers documents d’entreprise déposés au journal officiel iranien, Mohammad Bagher Nahvi est répertorié comme vice-président de Safiran Airport Services.

La compagnie aérienne de fret et commerciale est l’une des cinq entités sanctionnées par Affaires mondiales Canada (AMC) en novembre dernier pour ce que le gouvernement fédéral qualifie de leur rôle dans les “violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et les actions du régime iranien qui continuent de menacer la paix et la sécurité internationales”. .”

GAC allègue que Safiran “a coordonné des vols militaires russes entre l’Iran et la Russie, par lesquels le régime iranien a transféré des véhicules aériens sans pilote (UAV) meurtriers de fabrication iranienne vers la Russie”.

Le département américain du Trésor a sanctionné Safiran Airport Services en septembre 2022 pour avoir coordonné “les vols militaires russes entre l’Iran et la Russie, y compris ceux associés au transport de drones, de personnel et d’équipements connexes iraniens de l’Iran vers la Russie”.

Nahvi est également inscrit aux conseils d’administration d’autres sociétés iraniennes qui semblent faire partie du même groupe Safiran, notamment Safiran Freight and Cargo Services, qui continue de faire de la publicité en ligne pour des services d’expédition vers le Canada. Selon les règles iraniennes de gouvernance d’entreprise, seuls les actionnaires de sociétés privées peuvent être membres du conseil d’administration, bien qu’ils ne soient pas tenus de divulguer le nombre d’actions qu’ils possèdent.

Les sanctions canadiennes contre Safiran Airport Services ne s’étendent pas au-delà de la personne morale aux dirigeants et administrateurs de la société ou à leurs familles.

Les critiques disent que l’inscription uniquement de la société limite l’efficacité des sanctions.

“D’un point de vue de la guerre financière, il est logique que lorsque vous vous en prenez à une entité, vous vous en prenez aux dirigeants, vous vous en prenez au conseil d’administration et vous vous en prenez à la famille des membres de l’exécutif et du conseil d’administration”, a déclaré Saeed Ghasseminejad. , un expert des sanctions contre l’Iran à la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion basé à Washington, DC.

“Si vous ne poursuivez pas les cadres de haut niveau et les membres du conseil d’administration, il est très facile qu’ils puissent créer une société écran et s’engager dans leur fonctionnement. Alors [sanctioning the corporate entity] crée un problème, mais ce n’est pas si difficile d’aller remplacer cette opération sous un autre nom.”

Au Canada, Nahvi est répertorié comme l’un des trois administrateurs de Solabest Development Inc., une société active enregistrée en Colombie-Britannique. Dans les documents du registre des sociétés, Nahvi indique une unité de copropriété à Vancouver comme son adresse.

Safiran Freight and Cargo Services, basée à Téhéran, qui semble faire partie du même groupe Safiran, continue d’annoncer en ligne des services d’expédition vers le Canada. (Instagram)

Solabest Development Inc. a été constituée en Colombie-Britannique en novembre 2021 et a déposé son dernier rapport annuel en novembre 2022, selon les registres de l’entreprise.

Le 1er novembre 2022, une personne nommée Ensieh Nahvi a été nouvellement répertoriée comme l’un des trois administrateurs de Solabest Development Inc.

Le cinquième État a consulté une copie du livret d’identité iranien d’Ensieh Nahvi qui comprend le prénom de son père Mohammad Bagher et son numéro d’identification national, qui correspond au numéro d’identification national de Mohammad Bagher Nahvi sur les documents d’entreprise de Safiran.

Selon les registres de propriété de la Colombie-Britannique, Ensieh Nahvi figure sur le titre d’une maison de cinq chambres à North Vancouver achetée le 8 novembre 2022 pour près de 4,9 millions de dollars. Les dossiers montrent que Nahvi a payé en espèces la propriété.

L’agent immobilier de Vancouver qui avait l’inscription de la maison a dit Le cinquième État que Mohammad Nahvi est personnellement venu le voir avant l’achat.

“Mon propre atout”

Lors d’un entretien téléphonique, Ensieh Nahvi a nié être sa fille, affirmant seulement qu’elle était une parente. Elle a dit qu’elle venait d’une famille aisée d’Iran, qu’elle possédait des biens immobiliers là-bas et qu’elle avait acheté la maison de North Vancouver avec son propre argent.

[The house] est à moi avec mon propre atout », a déclaré Ensieh Le cinquième État en persan. “J’avais une maison que j’ai vendue. J’ai remis tous les documents à la banque.”

Elle a déclaré que sa famille n’était pas liée au gouvernement de la République islamique et a posé des questions sur Safiran à Mohammad Nahvi.

Mohammad Nahvi n’a pas répondu aux multiples e-mails, appels et messages demandant une interview pour cette histoire.

Un drone russe est vu lors d’une frappe de drone russe, que les autorités locales considèrent comme des véhicules aériens sans pilote (UAV) Shahed-136 de fabrication iranienne, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine à Kyiv en octobre 2022. (Roman Petushkov/Reuters)

Le gouvernement dit qu’il est “judicieux” dans les sanctions

Dans un courriel à Le cinquième ÉtatGAC a déclaré que le gouvernement fédéral est “judicieux dans son approche pour imposer des sanctions, à la fois contre les individus/entités et contre les États” et que les sanctions interdisent aux Canadiens à l’intérieur et à l’extérieur du Canada d’avoir des transactions avec Safiran.

“Si nous voulons réellement que notre régime de sanctions soit efficace, nous devons aller au-delà du symbolisme et nous devons réfléchir à la manière d’utiliser les sanctions de manière à obliger les responsables iraniens et ceux qui sont affiliés au régime à changer leur comportement”, a déclaré Kaveh Shahrooz. , avocat irano-canadien et chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier.

“Se contenter de sanctionner une entreprise ne permettra probablement pas d’atteindre cet objectif. Ce que vous devez faire, c’est faire pression sur les personnes qui dirigent l’entreprise afin de les amener à changer leur comportement.”

Des policiers tirent sur un drone lors d’une frappe de drone russe à Kyiv, en Ukraine, en octobre 2022. (Vadim Sarakhan/Reuters)

En réaction à la répression du régime iranien contre les manifestants des droits de l’homme l’automne dernier, le gouvernement canadien a introduit un certain nombre de sanctions contre des individus et des entités iraniennes. Les mesures annoncées le 7 octobre prévoyaient également 76 millions de dollars pour «renforcer la capacité du Canada à mettre en œuvre des sanctions et garantir que nous pouvons agir plus rapidement pour geler et saisir les avoirs des personnes sanctionnées».

À l’époque, GAC avait déclaré qu’il mettait en place un bureau des sanctions dédié au département et fournissait un soutien supplémentaire à la GRC pour enquêter et identifier les actifs et recueillir des preuves.

Brandon Silver, avocat international spécialisé dans les droits de la personne au Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne à Montréal, a déclaré Le cinquième État que la législation actuelle du Canada est suffisamment large pour permettre au gouvernement de prendre des mesures significatives contre les dirigeants de l’entreprise et les membres de leur famille. Cela revient à la volonté du gouvernement d’étendre les sanctions aux individus.

“S’il y a une complicité canadienne en permettant à nos marchés, à nos institutions bancaires, à notre économie d’être mis à profit par ces sociétés et ces individus qui permettent vraiment à ces sociétés de prospérer, nous devons mettre un terme à cela”, a déclaré Silver.

REGARDER | Comment le régime iranien tente de faire taire les dissidents à l’étranger :

Sanctions similaires aux États-Unis

Comme le Canada, les États-Unis n’ont pas étendu les sanctions aux dirigeants et administrateurs de Safiran ou à leurs familles.

L’expert en sanctions contre l’Iran, Ghasseminejad, pense que les avocats du département américain du Trésor demandent jusqu’où étendre les sanctions dans chaque cas.

“La question juridique est disons que vous voulez poursuivre le conseil d’administration – pouvez-vous prouver que le conseil d’administration est responsable de cette action ou non devant un tribunal?” il a dit Le cinquième État.

“Les membres du conseil d’administration en général, ils ne sont peut-être pas au courant de tout – des activités quotidiennes. Mais dans de nombreux pays, je pense qu’ils sont responsables des décisions importantes prises par l’entreprise.”

Le Trésor américain n’a pas répondu aux questions de Le cinquième État.

Le département américain du Trésor a sanctionné Safiran Airport Services en septembre 2022 pour avoir coordonné des “vols militaires russes entre l’Iran et la Russie”. (Patrick Semansky/Associated Press)

Au cours des derniers mois, le gouvernement américain a continué de sanctionner des entités et des individus iraniens pour la production et l’expédition de drones mortels vers la Russie.

Le 6 janvier, le département du Trésor américain a sanctionné six dirigeants et membres du conseil d’administration de l’entreprise iranienne Qods Aviation Industries pour la production de drones utilisés par la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Récemment, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sulivan, a déclaré que les drones iraniens pourraient « contribuer à des crimes de guerre généralisés » en Ukraine.

“La façon dont ils les exécutent physiquement fait de l’interdiction physique un défi”, a déclaré Sullivan lors d’une conférence de presse à Mexico le 9 janvier, faisant référence à l’envoi de drones d’Iran à la Russie.

“Mais nous ne nous arrêterons pas à une variété de moyens pour chercher à perturber ce type de coopération militaire en cours et à continuer d’augmenter le coût pour l’Iran – au tribunal de l’opinion publique, en ce qui concerne la pression économique – pour avoir décidé d’aller sur une route où leurs armes sont utilisées pour tuer des civils en Ukraine et pour essayer de plonger des villes dans le froid et l’obscurité.”