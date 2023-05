Les sanctions britanniques ciblent le métal russe et les revendeurs « louches » de céréales ukrainiennes

La Grande-Bretagne a l’intention de durcir les sanctions contre la Russie pour sa guerre en Ukraine.

Les interdictions d’importer des diamants, du cuivre, de l’aluminium et du nickel russes font partie des nouvelles mesures du Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a déjà sanctionné 1 500 personnes et entités, gelant plus de 18 milliards de livres d’avoirs.

La Grande-Bretagne a publié vendredi son intention d’interdire les importations de diamants, de cuivre, d’aluminium et de nickel russes et a annoncé une nouvelle vague de sanctions contre la Russie, ciblant les entreprises liées au vol présumé de céréales ukrainiennes.

Aux côtés des États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres grandes économies du Groupe des Sept devraient dévoiler les sanctions et les contrôles à l’exportation visant la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine lors du sommet du G7 au Japon ce week-end.

« Nous légiférerons plus tard cette année pour interdire les importations de diamants russes et mettre fin à toutes les importations de cuivre, d’aluminium et de nickel d’origine russe », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans un communiqué.

Le Royaume-Uni a déjà sanctionné 1 500 personnes et entités, gelant plus de 18 milliards de livres (22,7 milliards de dollars) d’actifs au Royaume-Uni, et sanctionné plus de 20 milliards de livres de commerce de marchandises entre le Royaume-Uni et la Russie, selon le communiqué.

Les plans visant à cibler le métal russe font suite à l’imposition de droits de douane et de restrictions à l’importation, ce qui signifie que l’impact sur les exportations russes vers le Royaume-Uni sera atténué.

Les données montrent que la Grande-Bretagne n’a importé qu’une petite proportion de son aluminium, de son nickel et de ses diamants de Russie et n’a importé aucun cuivre de Russie l’année dernière.

Ensuite, le London Metal Exchange (LME) a ​​suspendu les livraisons de cuivre, d’aluminium, de nickel et de plomb russes dans ses entrepôts agréés en Grande-Bretagne, bien qu’il n’y en ait aucun stocké.

Il disait vendredi :

Le LME suivra de près les derniers développements pour plus de détails et communiquera au marché en temps voulu si le LME considère qu’une action supplémentaire est nécessaire au-delà de la suspension déjà en place.

La Russie est un important producteur d’aluminium, de nickel et de diamants. Les plans d’interdiction d’importation de la Grande-Bretagne surviennent alors que les dirigeants des pays du G7 discutent de la manière de retracer le commerce des diamants de la Russie dans le but d’imposer des restrictions à un stade ultérieur.

« Le marché mondial est fluide, riche en destinations alternatives », a déclaré vendredi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur d’éventuelles futures restrictions sur les diamants dans l’Union européenne.

« Entités obscures »

La Grande-Bretagne sanctionne 86 personnes et entités dans le cadre d’une nouvelle répression contre ce qu’elle a appelé des « individus et entités louches » liés au vol et à la revente de céréales ukrainiennes, ce dont la Russie a été accusée et a nié.

Le ciblage d’entités impliquées dans le commerce des céréales est une décision rare, car une telle activité relève généralement d’exemptions humanitaires. La Russie et l’Ukraine sont d’importants exportateurs de céréales vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

« Ces céréales et d’autres produits agricoles auraient été volés dans des entrepôts et des champs dans les territoires temporairement occupés en Ukraine », a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement dans un communiqué.

Tournant la vis sur le commerce maritime russe au sens large, le Royaume-Uni a également sanctionné Sun Ship Management, qui, selon lui, était une entité liée à Sovcomflot, la plus grande compagnie maritime publique de Russie.

Les sanctions visent également les entreprises liées à la société d’énergie nucléaire russe Rosatom et au propriétaire de la Russian Copper Company, Igor Altushkin.

Le producteur russe de nickel et de cuivre Nornickel s’est refusé à tout commentaire. Le producteur d’aluminium Rusal, Russian Copper Company et le mineur de diamants Alrosa n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.