Les sanctions anti-russes pourraient s’étendre au-delà de la crise ukrainienne, selon un responsable américain

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a suggéré que Washington pourrait continuer à punir Moscou même après la fin du conflit

Certaines des sanctions anti-russes qui étaient fondées sur la crise ukrainienne pourraient rester en vigueur même après la fin du conflit, a déclaré un haut responsable de l’administration du président Joe Biden au Wall Street Journal.

“Nous aurions probablement l’impression, compte tenu de ce qui s’est passé, que certaines sanctions devraient probablement rester en place”, a déclaré dimanche la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans une interview en marge du sommet du G20 en Indonésie. Elle a affirmé que la Russie n’avait fait aucun effort pour rechercher des pourparlers de paix “à des conditions acceptables pour l’Ukraine.”

Les commentaires de Yellen suggèrent que Washington pourrait entreprendre une campagne à long terme pour “presser” l’économie russe, plutôt que d’essayer simplement de mettre fin au conflit ukrainien, a déclaré le Wall Street Journal. Tout accord de paix impliquerait une révision des sanctions que les États-Unis et leurs alliés ont imposées à Moscou, a déclaré Yellen, ajoutant : “Je suppose que dans le contexte d’un accord de paix, un ajustement des sanctions est possible et pourrait être approprié.”

Lire la suite Yellen décrit le plan américain pour piéger la Russie sur le pétrole

Certains législateurs américains ont qualifié la crise de “guerre par procuration” disant que c’était une opportunité d’investir dans la destruction de l’armée russe sans perdre les troupes américaines. Les sanctions anti-russes pourraient être considérées de la même manière. Le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre en mars que les sanctions étaient “semblable à une déclaration de guerre”.

L’administration Biden se pencherait vers une solution diplomatique au conflit à l’approche de l’hiver. Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a exhorté le président ukrainien Vladimir Zelensky à “réaliste” sur ses demandes de négociation, y compris la possibilité de reconsidérer son objectif déclaré de reprendre le contrôle de la Crimée, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant deux diplomates européens qui ont été informés des discussions.

Yellen a dirigé un effort pour que les pays du G7 imposent un plafond de prix sur les exportations de pétrole maritime de la Russie, à partir du 5 décembre. Washington chercherait à éviter une application stricte du plafond alors qu’il cherche à réduire les revenus pétroliers de la Russie sans inciter Moscou à prendre son pétrole brut hors du marché, ce qui entraînerait probablement une flambée des prix.

LIRE LA SUITE: Les États-Unis fixent les conditions pour que l’Inde achète du pétrole russe

“Il est difficile de savoir quelle sera la réponse de la Russie”, dit Yellen. “Je ne pense pas qu’ils puissent vraiment se permettre d’enfermer beaucoup de pétrole. Ils ont besoin de revenus.”

LIRE LA SUITE: Le haut responsable de la sécurité de Biden a encouragé Zelensky à négocier – NBC