Les sanctions occidentales sont motivées par des intérêts politiques opportunistes, selon le président russe

La décision de l’Occident de sanctionner la Russie pour le conflit ukrainien a été prise au nom d’intérêts politiques opportunistes qui ne reflètent pas les réalités mondiales, a déclaré lundi le président russe Vladimir Poutine.

S’adressant à une réunion virtuelle sur l’industrie russe des métaux, le président a noté que le secteur continue de faire face à des défis à la lumière des sanctions occidentales. Il a souligné le problème de l’accès limité aux marchés internationaux et l’interdiction d’acheter des équipements étrangers pour la production d’accessoires, de métaux laminés et de tôles d’acier en Russie.

“Comme je l’ai déjà dit, ces décisions ont été prises par les pays occidentaux au nom d’intérêts politiques, qui plus est, actuels, opportunistes et ne reflétant les réalités ni de la politique mondiale, ni de l’économie mondiale”, il prétendait.

Vladimir Poutine a fait valoir que les sanctions occidentales ne tenaient pas compte “conséquences évidentes”, comme la hausse du coût des matériaux de construction sur le marché international et l’augmentation de l’inflation mondiale.

« La baisse du bien-être et de la qualité de vie des citoyens ordinaires, d’abord en Europe, n’intéresse pas les politiques, sans parler de l’adhésion aux principes de l’Organisation mondiale du commerce. Ces choses ont été simplement jetées à la poubelle », a ajouté le dirigeant russe.















Poutine a décrit les tentatives visant à limiter l’industrie russe des métaux comme une manifestation flagrante de concurrence déloyale, une tentative de l’Occident d’entraver les entreprises russes et de reconfigurer les marchés mondiaux en leur faveur.

Les pays occidentaux, y compris les États-Unis et les membres de l’UE, ont imposé des sanctions radicales sur presque tous les aspects de l’économie russe depuis le lancement de l’offensive militaire de Moscou en Ukraine fin février. Les mesures comprennent des limitations sur le pétrole et le gaz russes, les biens et les services financiers.

Le mois dernier, Poutine a qualifié les sanctions d’illégitimes, affirmant qu’elles ignoraient les principes fondamentaux du respect de la souveraineté d’une autre nation et de la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Il a insisté sur le fait que de telles actions nuisent non seulement aux relations entre les États et les peuples, mais sapent le système juridique mondial.

Poutine a également réitéré la position de Moscou selon laquelle il sera toujours un partenaire fiable et responsable pour ceux qui s’engagent dans une coopération commerciale prévisible et mutuellement bénéfique. Il a toutefois promis que la Russie ne travaillerait pas à son propre détriment avec “ceux qui sont clairement hostiles envers nous.”