Les sanctions anti-russes entraînent une vague de criminalité au Royaume-Uni – police

Des gangs voleraient du matériel agricole pour le revendre en Russie

Les restrictions imposées par l’Occident à Moscou alimentent une vague de criminalité dans les campagnes britanniques, des gangs criminels volant des machines agricoles et de construction pour les vendre en Russie, a déclaré mercredi la police au Telegraph. Les autorités britanniques affirment que le vol de machines en Angleterre et au Pays de Galles a augmenté de plus de 300 % cette année.

« Selon mon opinion professionnelle, il ne fait aucun doute que la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont un impact sur la criminalité rurale au Royaume-Uni », Andy Huddleston, chef de l’Unité nationale de lutte contre la criminalité rurale, a déclaré au journal.

« Nous nous attendrions normalement à voir environ 70 véhicules agricoles de grande valeur volés à travers le pays chaque mois, mais en mars, nous avons enregistré le vol de 180 », a-t-il poursuivi, ajoutant que des voleurs qui opéraient auparavant dans les régions fertiles de l’est de l’Angleterre se sont maintenant aventurés jusqu’en Écosse pour mettre la main sur des machines.

Les vols de machines agricoles et de construction – y compris les tracteurs, les excavatrices et les unités GPS utilisées pour cartographier les champs – ont triplé en Angleterre et au Pays de Galles cette année. Huddleston a affirmé – bien que sans fournir de preuves – que cet équipement est expédié en Europe de l’Est et passé en contrebande en Russie, où les sanctions ont rendu difficile pour les agriculteurs et les constructeurs d’obtenir des pièces de rechange pour les machines de fabrication occidentale achetées avant le conflit en Ukraine.

« Les chiffres que nous voyons en ce moment sont bien au-delà de ce qui s’est passé dans le passé et il est donc clair à mon avis que ce qui se passe en Ukraine est le moteur », a-t-il ajouté. il a dit. « Chaque fois que vous avez un pays qui ne peut pas importer de machines et d’équipements, le marché noir va prospérer. »

La criminalité rurale était en hausse au Royaume-Uni bien avant que la Russie n’envoie ses troupes en Ukraine. Des rapports de 2018 et 2020 ont désigné la Lituanie comme une destination clé pour les tracteurs, excavatrices et quads volés, alors que la criminalité rurale a atteint un sommet en huit ans dans les mois qui ont suivi la pandémie de coronavirus.

La réponse du Royaume-Uni au conflit en Ukraine a également fait grimper les taux de criminalité d’autres manières. La Grande-Bretagne est actuellement aux prises avec une inflation record et une hausse sans précédent du coût des aliments et du carburant, en partie à cause de son embargo sur les importations russes d’énergie et de produits agricoles. NFU Mutual, une compagnie d’assurance, a déclaré à la BBC l’année dernière que la hausse du coût de la vie avait fait doubler les vols de bétail et de carburant en 2022 par rapport à 2021.