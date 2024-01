Les sanctions américaines ne font que les encourager – ainsi que l’Iran.

C’est un jeu de dupes de prédire comment évolueront ou prendront fin les diverses guerres au Moyen-Orient, mais une chose peut être dite avec une grande confiance : les sanctions de l’administration Biden contre les Houthis n’auront aucun effet – sauf, peut-être, à enhardir le gouvernement. Les Houthis doivent agir encore plus effrontément.

La décision de déclarer les Houthis comme « groupe terroriste mondial spécialement désigné » ce que le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé mercredi a du sens au sens littéral. Après tout, les Houthis – la secte chiite armée qui dirige une partie du Yémen abritant les deux tiers des 32 millions d’habitants du pays – ont, depuis novembre, attaqué des dizaines de navires commerciaux et militaires avec des centaines de drones et de missiles, menaçant des vies et empêchant liberté de navigation dans la mer Rouge et le golfe d’Aden. En tant que conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré, ces attaques « correspondent à la définition classique du terrorisme ».

En présentant l’annonce de mardi, un haut responsable américain a expliqué que la désignation et les sanctions imposées visaient à « exercer une pression supplémentaire sur les Houthis pour qu’ils changent ». [their] comportement et se détourner de l’Iran » – leur principal fournisseur d’armes, de formation et d’autres biens et services. À ce stade, on espère que les Houthis choisiront de « devenir un membre constructif » du système international.

C’est là que l’administration s’est trompée. C’est un objectif bien trop ambitieux et totalement irréaliste. Oui, les Houthis sont des terroristes. Ils devraient être désignés comme tels. Mais les responsables américains n’auraient pas dû en faire toute une histoire ; ils n’auraient certainement pas dû exprimer des attentes aussi élevées quant aux effets de cette déclaration. Si elle ne répond pas à ces attentes, si les Houthis continuent d’attaquer des navires et de s’allier avec l’Iran, cette politique sera considérée comme un échec pour les États-Unis et un succès – voire une victoire qui remonte le moral – pour les Houthis et pour l’Iran.

En effet, depuis que les États-Unis les ont qualifiés de terroristes, le Les Houthis continuent d’attaquer au moins un navire par jourl’un d’eux appartenant à un chargeur américain et arborant un pavillon américain.

En fait, les Houthis se réjouissent de cette désignation. Hicham Al-Omeisy, un activiste yéménite et analyste de l’Institut européen pour la paix, a déclaré à l’Associated Press que les États-Unis s’inscrivent dans le discours des Houthis selon lesquels ils s’opposent à une superpuissance en soutenant les musulmans. Dans le passé, a expliqué Al-Omeisy, les Houthis étaient en colère parce que « les États-Unis les traitaient essentiellement comme un insecte sur le pare-brise ». Maintenant, « ils disent : « Vous savez quoi, ils nous respectent. Ouais, nous pouvons affronter les Américains ! »

De hauts responsables américains ont noté, dans leur exposé sur la nouvelle politique, que les sanctions ne sont qu’un élément d’un vaste ensemble de mesures contre les Houthis, notamment des mesures militaires. Depuis le 9 janvier, lorsque les Houthis ont lancé 21 drones et missiles lors d’une attaque coordonnée contre des navires commerciaux et militaires, les États-Unis, parfois aux côtés de la Grande-Bretagne, ont a riposté à cinq repriseslançant des dizaines de missiles et de drones contre les radars des Houthis, les centres de stockage de missiles, les sites de lancement de drones et, lors de quelques attaques préventives, contre les missiles que les Houthis étaient sur le point de tirer.

Pourtant, ces attaques n’ont guère contribué, voire rien, à ralentir, et encore moins à stopper, l’aventurisme des Houthis. Dans ces conditions, il est peu probable que les sanctions ajoutent beaucoup de pression.

Vali Nasr, ancien fonctionnaire du Département d’État, doyen de la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins et co-auteur d’un livre à paraître Comment fonctionnent les sanctions, m’a dit que, d’une manière générale, les sanctions produisent rarement l’effet escompté. « Ils causent de la souffrance à la population », a-t-il déclaré, mais « n’ont généralement aucun effet sur la vie d’un pays ». [or terrorist group’s] comportement.” Les sanctions sont souvent un moyen pour les responsables à Washington de dire : « Nous faisons ce que nous faisons ». quelque chose.»

Les sanctions auront probablement encore moins d’effet sur les Houthis. L’un des effets les plus puissants des sanctions est de refuser l’accès au réseau financier international. Pourtant, les Houthis n’ont qu’un accès limité à ce réseau, et l’Iran non plus. Ces derniers jours, les Houthis ont annoncé ils n’attaqueront pas les navires appartenant à la Russie ou à la Chine— deux pays habiles à échapper aux sanctions occidentales. Moscou et Pékin pourraient ainsi devenir une autre source d’approvisionnement qui échapperait aux sanctions.

Il n’existe pas non plus de perspective réaliste que les Houthis s’éloignent de l’Iran, ou vice versa. Les forces spéciales iraniennes, les Corps des Gardiens de la révolution islamique, approvisionnent, entraînent et conseillent ouvertement les milices houthies sur le sol yéménite. Ni les frappes aériennes ni les sanctions américaines ne devraient les ramener chez eux.

Au cours de ses derniers jours au pouvoir, le président Donald Trump a déclaré les Houthis une « organisation terroriste étrangère ». Biden est revenu sur cette décision au cours des premières semaines de son mandat, craignant que les sanctions ne coupent l’aide humanitaire au peuple yéménite, dont beaucoup vivent dans le pays. conditions de quasi-famine. Les sanctions que Biden a imposées cette semaine – tout en qualifiant les Houthis de « terroristes mondiaux spécialement désignés » – sont moins sévères que celles du FTO. Par exemple, cela n’interdit pas tous contact et fournitures. Biden a retardé l’application des nouvelles sanctions de 30 jours, pour permettre aux responsables, aux banquiers, aux ONG et à d’autres parties de trouver un moyen d’envoyer de la nourriture, des médicaments, du carburant et d’autres fournitures sans enfreindre la loi.

Cependant, les sanctions – qu’il s’agisse du FTO ou du SDGT – incitent souvent les banques légitimes et les groupes aériens à hésiter à s’engager avec le pays cible, de peur d’enfreindre les limites légales. Dans le même temps, des éléments voyous (contrebandiers, fournisseurs d’armes et gouvernements comme l’Iran) ou des pays extérieurs au système financier international (comme, dans certains cas, la Russie et la Chine) ignorent les sanctions, souvent avec succès.

En d’autres termes, il est possible que cette politique nuise au peuple yéménite et n’ait aucun effet sur le sort des Houthis.

Pendant ce temps, les Houthis participent à des guerres civiles au Yémen depuis 2004, de temps en temps, principalement, parfois sous les bombardements féroces des Saoudiens voisins, qui pensaient que vaincre les milices serait un jeu d’enfant mais qui ont depuis abandonné ce fantasme et négocié une trêve. Il est peu probable que quelques frappes supplémentaires de missiles et de drones – qui ont « dégradé » mais pas détruit la capacité des Houthis à frapper des navires – puissent entamer le comportement des Houthis.

Elisabeth Kendallspécialiste de l’arabisme et du Yémen à l’Université de Cambridge, l’a exprimé ainsi dans un récent article Entretien avec CNN: