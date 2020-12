Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a annoncé des sanctions à l’encontre de hauts responsables de la législature chinoise pour l’application par l’organisme d’une loi controversée sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong. Cette décision est la dernière d’une série de mesures destinées à punir Pékin pour ce que le gouvernement américain considère comme une érosion de l’autonomie de la ville.

Les 14 personnes ciblées par Pompeo lundi comprennent Wang Chen, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN), le principal organe législatif chinois; et Cao Jianming, procureur en chef du Parquet populaire suprême du gouvernement.

Les sanctions empêchent les fonctionnaires d’entrer aux États-Unis et sont autorisées par le décret du président américain Donald Trump concernant Hong Kong en juillet, qui a institué de nombreux changements dans le traitement par Washington de Hong Kong par rapport à la Chine.

« L’assaut incessant de Pékin contre les processus démocratiques de Hong Kong a vidé son conseil législatif, faisant du corps un tampon sans opposition significative », a déclaré Pompeo.

« Un aspect de cette agression a été les actions du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (NPCSC), qui ont effectivement neutralisé la capacité du peuple de Hong Kong à choisir ses représentants élus conformément à la Déclaration commune et à la Loi fondamentale », at-il m’a dit.

« Le Département d’État tient pour responsables les responsables de ces actes effrontés. »

Répondant à des informations antérieures selon lesquelles Pompeo prévoyait de nouvelles sanctions contre les responsables chinois, Hua Chunying, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse à Pékin que la Chine « prendrait les contre-mesures nécessaires » si les informations étaient confirmées.

La loi sur la sécurité nationale, qui a été adoptée par Pékin en juin, vise à prévenir, arrêter et punir les actes identifiés comme la sécession, la subversion du pouvoir d’État, le terrorisme et l’ingérence étrangère. Les politiciens de l’opposition et les critiques préviennent qu’elle pourrait être utilisée pour supprimer la dissidence et éroder la liberté dans la ville.

Parmi les 14 personnes visées par les dernières sanctions américaines figurent Cao Jianming, procureur en chef du Parquet populaire suprême de Hong Kong (au premier rang, deuxième à gauche), montré en train de serrer la main de Zhou Qiang, président de la Cour suprême populaire en mars 2016. Photo: Simon Song alt = Parmi les 14 personnes visées par les dernières sanctions américaines, on trouve Cao Jianming, procureur en chef du Parquet populaire suprême de Hong Kong (première rangée, deuxième à gauche), montré en train de serrer la main de Zhou Qiang, président de la Cour suprême du peuple en mars 2016. Photo: Simon Song

S’exprimant lors de l’ouverture de la session annuelle de l’APN en mai, Wang a déclaré que la loi sur la sécurité nationale était en cours de rédaction parce que Pékin ne permettrait pas à Hong Kong de devenir une « base d’infiltration ».

« Utiliser Hong Kong pour infiltrer et saboter les effets sur nos résultats, ce n’est absolument pas tolérable », a-t-il déclaré.

Pompeo, qui remettra le département d’État à une nouvelle administration le mois prochain, a publié des restrictions et des décrets concernant la Chine presque quotidiennement, approfondissant les divisions entre les États-Unis et la Chine avant l’inauguration du successeur de Trump, Joe Biden.

Vendredi, il a annoncé de nouvelles restrictions de visa pour les fonctionnaires du gouvernement chinois qui appartiennent ou sont affiliés au Département du travail du Front uni, un organe du Parti communiste chinois (PCC) qui opère avec un large mandat pour renforcer l’adhésion au parti à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine. .

Rejetant les programmes d’échange financés par la Chine déguisés en « outils de propagande », Pompeo a également déclaré vendredi qu’il avait « mis fin » à cinq d’entre eux, y compris le programme de voyage éducatif des décideurs politiques en Chine et le programme d’amitié américano-chinois.

Le fait que le mandat de Pompeo touche à sa fin a gardé les réponses de Pékin à ses démarches plus sobres qu’elles n’auraient pu l’être autrement, a déclaré Robert Daly, directeur du Kissinger Institute du Wilson Centre sur la Chine et les États-Unis.

« Les salves du Département d’Etat seront contrées rhétoriquement, mais il est peu probable que Pékin prenne des mesures concrètes à moins de voir une menace directe à ses intérêts », a-t-il déclaré.

«La plupart des actions récentes de l’administration Trump sont soit ignorables soit réversibles, et il est révélateur que Trump lui-même semble détaché de ces larges côtés et qu’il ne s’est pas rétracté – bien qu’il n’ait pas répété – ses louanges pour [Chinese President] Xi Jinping.

« Bien que certaines déclarations de l’administration Trump puissent réussir à boxer le président Biden, elles verrouillent également la perception populaire chinoise des États-Unis en tant qu’acteur imprudent et insoluble », a ajouté Daly.

L’ordonnance de juillet de Trump a conduit à des sanctions plus tôt contre des responsables gouvernementaux de Chine continentale et de Hong Kong, y compris la directrice générale de la ville, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor.

La réponse de Pompeo à la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong a pris de l’ampleur après que le comité de Wang ait autorisé le gouvernement de Lam à renverser les politiciens sans avoir à passer par les tribunaux de la ville, une décision que le conseiller américain à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a qualifiée de violation de l’engagement de Pékin envers la ville.

Suite à ce changement, quatre députés de l’opposition au Conseil législatif de Hong Kong ont été démis de leurs fonctions, et les 15 autres députés de l’opposition ont démissionné en signe de protestation.

