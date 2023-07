Les sanctions américaines contre Wagner, expliquées

Le département du Trésor américain a sanctionné mardi les entreprises d’extraction d’or et de diamants liées au groupe Wagner au Mali et en République centrafricaine après que Yevgeniy Prigozhin, le fondateur du groupe de mercenaires, a tenté d’organiser une mutinerie en Russie le week-end dernier.

Les entreprises d’extraction d’or et de diamants, ainsi qu’un distributeur basé aux Émirats arabes unis et une société russe qui, selon le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor, sont impliqués dans le stratagème, servent à enrichir certains membres de Wagner et leurs collaborateurs en Russie et les pays africains où ils sont implantés. Cependant, le montant que le groupe tire de ses activités minières illicites est négligeable par rapport à son financement important du gouvernement russe.

Pendant plusieurs années, une partie de l’appel de Wagner était qu’il faisait avancer les objectifs de la politique étrangère de la Russie avec un minimum de déni plausible. Le lien de Wagner avec le gouvernement russe est un secret de Polichinelle depuis que le groupe de mercenaires a commencé en 2014 et a placé la Crimée et le Donbass sous contrôle russe, mais ce n’est que lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie que ce lien a été explicite.

Une partie de l’attrait de Wagner a été son efficacité par rapport à son prix relativement faible pour le gouvernement russe. Poutine a admis que le gouvernement russe finance Wagner, à hauteur de 1 milliard de dollars sur l’année achevée en mai 2023, tandis que Prigozhin a gagné un peu plus de 900 millions de dollars en plus de cela. Bien que le gouvernement russe ne soit pas la seule entité qui finance Wagner et ses dirigeants, tout indique qu’il est de loin le principal souscripteur. Tout le reste, qu’il s’agisse de diamants, d’or, de pétrole, de nickel ou de gaz, n’est qu’une goutte d’eau dans le seau – « de l’argent de poche, des pourboires pour les généraux russes qui contrôlent les mercenaires », selon Pavel Luzin, un analyste militaire russe et chercheur principal non résident du Programme de résilience démocratique du Centre d’analyse des politiques européennes.

Démêler les préoccupations minières de Wagner en Afrique

Les industries extractives comme l’exploitation minière sont connues pour financer les conflits et les violations des droits de l’homme ; le terme diamant de conflit a été inventé spécifiquement pour désigner le système par lequel l’extraction et la vente de diamants contribuent ou financent directement les conflits et les insurrections. Cela s’applique particulièrement aux pays riches en ressources naturelles, mais avec des gouvernements instables comme le Mali et la République centrafricaine, ou la RCA.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne se sont concentrés sur la sanction du secteur pétrolier et gazier russe – la principale source de revenus du gouvernement et donc la principale source de financement de la guerre en Ukraine. Mais la propre industrie du diamant de la Russie, qui repose sur les petits diamants extraits au niveau national, a fait l’objet d’un examen international pour sa contribution potentielle à l’effort de guerre. Citant des données du gouvernement américain, le New York Times rapporte que l’industrie russe du diamant représentait 4,5 milliards de dollars d’exportations en 2021, ce qui en fait l’un des plus grands secteurs non pétroliers de Russie.

Mais les concessions extractives de Wagner au Mali et en RCA ne sont pas aussi simples. Selon la déclaration de mardi de l’OFAC, les États-Unis ont sanctionné Midas Ressources SARLU, une entreprise basée en RCA associée à Prigozhin qui contrôle « les concessions et licences minières basées en RCA pour la prospection et l’extraction de minéraux, de métaux précieux et semi-précieux et de pierres précieuses ». En outre, la société « avec d’autres entreprises liées à Prigozhin opérant en RCA, est essentielle au financement des opérations de Wagner en RCA et au-delà » et travaille avec le groupe rebelle Unité pour la Paix en Centrafrique.

Diamville SAU, une autre entreprise basée en RCA et liée à Prigozhin, expédie des matières premières à Industrial Resources General Trading à Dubaï, ainsi qu’à d’autres entreprises en Europe et aux Émirats arabes unis, qui, selon le communiqué, ont remis le produit des biens mal acquis. matériaux vers la Russie et Prigozhin.

D’autres entreprises liées à Prigozhin opèrent également en RCA – mais ces entités sont plus utiles au projet de capture de l’État qu’en tant que sources de financement, pour l’instant. Selon un rapport publié en juin par The Sentry, un groupe d’enquête et de politique qui s’efforce de désactiver les réseaux qui profitent du conflit, Wagner a capturé plusieurs des mines les plus productives de la RCA, y compris la mine d’or de Ndassima, terrorisant les civils dans les zones qu’il capture.

Les opérations minières de Wagner servent un objectif politique plus qu’un objectif financier

« Compte tenu du fait que ce secteur est bien corrompu et qu’il existe un certain nombre de bénéficiaires locaux (groupes criminels locaux, fonctionnaires et politiciens corrompus, etc.), le montant d’argent que le groupe Wagner pourrait hypothétiquement tirer du secteur ne dépasse pas beaucoup les coûts opérationnels des mercenaires russes là-bas », a déclaré Luzin à Vox.

« Le fait important : les mercenaires russes ne se soucient pas du tout du profit, ils jouent un rôle politique en tant que mandataire du Kremlin, ce n’est pas le business. »

Plutôt que de chercher à tirer profit des matières premières, la cooptation par Wagner des entreprises minières et d’autres grandes industries des pays africains où elle opère consiste à contrôler cette économie et à façonner la prise de décision du gouvernement à leur avantage, une forme de cooptation politique appelée capture d’état.

« Cela a toujours été un outil politique avant tout et cela a toujours été un moyen de coopter et d’obtenir efficacement la capture de l’État sur des régimes isolés qui dépendent d’une force extérieure », a déclaré Joseph Siegle, directeur du Centre d’études stratégiques de l’Afrique à Vox. Wagner – en tant que mandataire de l’État russe – peut s’intégrer profondément dans des pays comme le Mali, la RCA et le Soudan où le leadership est instable ou inexistant, et comme ces pays sont encore plus isolés, ils comptent de plus en plus sur Wagner et la Russie, a déclaré Siegle.

« Les sanctions américaines contre la contrebande d’or et de diamants contrôlée par le groupe Wagner sont principalement une imitation d’activité au lieu de l’élimination complète des mercenaires russes au Mali et en RCA en utilisant la force », a déclaré Luzin à Vox par e-mail.

Bien que les sanctions de l’OFAC soient limitées – elles ne portent pas un coup majeur aux revenus de Wagner en ce moment, ni à son plan de capture de l’État – elles ont des avantages, a déclaré Siegle.

« Pour moi, l’une des valeurs des sanctions est qu’elles fournissent des preuves des liens que beaucoup d’entre nous ne font que supposer sur la base de nos observations. Il fournit un soutien réel et empirique de cette connexion.

Les sanctions aussi »[call] les régimes qui permettent à Wagner », comme celui de Faustin-Archange Touadéra en RCA et la junte au Mali, a expliqué Siegle.

Le financement de Wagner et son avenir sont incertains

Il est impossible de connaître l’ampleur du financement de Wagner – quelle part provient de concessions minières en Afrique, combien à travers le carrousel de sociétés écrans Prigozhin et d’autres acteurs liés à Wagner se sont levés au fil des ans, combien à travers des contrats d’État avec Les activités du groupe Concord de Prigozhin, et combien provient directement de l’État.

« C’est essentiellement un jeu de taupe avec l’entité chargée de l’application de la loi, car il y a quelque chose comme 400 entreprises au sein du réseau plus large de Prigozhin et c’est très peu pour elles de mettre en place des LLC et d’autres entités corporatives », Ben Dalton, le responsable du programme pour le programme Future Frontlines de New America, a déclaré à Vox.

Cependant, l’État russe semble avoir déjà pris des mesures contre l’empire de Prigozhin; Luzin a déclaré à Vox que son groupe de médias, qui possède le site d’information RIA FAN et le journal Nevskiye Novosti, a été démantelé après sa tentative de soulèvement le week-end dernier. Radio Free Europe, citant Kommersant, a rapporté dimanche que Roskomnadzor, l’agence russe de surveillance des médias, avait bloqué l’accès aux sites d’information de Prigozhin.

Étant donné que l’État semble exercer des représailles contre Prigozhin et que le statut de Wagner n’est pas clair, il est difficile d’imaginer comment la Russie continuera à financer l’entreprise, dans la mesure où elle existe, à l’avenir.

Comme Siegle l’a dit à Vox, certains clients de Wagner ont traité directement avec le groupe, mais certains négocient des contrats par l’intermédiaire de l’État russe ; il est possible que Wagner puisse continuer à négocier au moins certains de ces contrats et bénéficier d’arrangements en nature, comme l’accès à des concessions minières en échange d’une protection.

Bien que les opérations de Wagner en Afrique ne semblent pas avoir beaucoup changé au cours de la semaine dernière, a déclaré Siegle, l’avenir des forces de Prigozhin est au mieux affaibli et compliqué. Une semaine après la marche de Wagner sur Moscou, les questions sur ce qui s’est passé l’emportent toujours sur les réponses, et le resteront probablement pendant un certain temps.

Mais les objectifs de la politique étrangère de la Russie restent les mêmes ; puisqu’il ne peut pas gagner des alliés avec la diplomatie ou le soft power, il doit le faire par la capture de l’État ou la force. Qu’il s’agisse de Wagner ou de quelqu’un d’autre, a déclaré Luzin, « la Russie a toujours besoin de forces par procuration pour poursuivre son approche perturbatrice en Afrique ».