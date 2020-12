La Turquie a promis d’utiliser ses propres armes pour se défendre après que les États-Unis l’ont giflée de sanctions pour l’achat de missiles antiaériens russes S-400, une punition selon Ankara ayant sérieusement diminué ses relations avec Washington.

«Toutes les mesures nécessaires seront prises et le seront pour la sécurité de notre pays et de nos 83 millions de citoyens, y compris la défense aérienne et antimissile, sous une grave menace aérienne et antimissile». Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré lundi dans un communiqué.

Cela vient après que les États-Unis ont imposé lundi des sanctions à la présidence turque des industries de défense (SSB) et à son président Ismail Demir en réponse à l’acquisition par la Turquie du système de missiles S-400 à la Russie.

«Cette décision de sanctions a ébranlé toutes les valeurs de l’alliance entre nos pays.»

Demir a déclaré aux journalistes mardi qu’il ne s’attendait pas à des sanctions américaines contre lui et la SSB « Trop affecter nos relations » et les a décrits comme un avertissement.

Mardi, la Turquie a reçu un soutien inattendu de son voisin l’Iran, malgré les récents différends entre le couple, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif critiquant les États-Unis » «Dépendance aux sanctions».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné lundi la punition des États-Unis, affirmant que la Turquie attendait le soutien de son allié de l’OTAN et non des sanctions.

La Turquie a acheté les missiles sol-air à longue portée en 2017, affirmant que les États-Unis et d’autres membres de l’OTAN ne lui avaient pas donné les armes dont il avait besoin. Il a commencé à recevoir les armes l’année dernière.

Avant d’imposer les sanctions à la Turquie, Washington avait exclu le pays de son programme d’avions de combat F-35 et a appelé à plusieurs reprises Ankara à abandonner son accord S-400 avec la Russie, affirmant que le système saperait le pouvoir de l’OTAN et permettrait à la Russie d’espionner. l’organisation.

