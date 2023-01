Les sanctions américaines contre les panneaux solaires chinois paralysent son propre programme vert et nuisent aux Américains – News 24

Grâce aux jeux politiques et au lobby des énergies fossiles, Washington se tire une balle dans le pied sur l’énergie propre

Selon un récent rapport du South China Morning Post citant la China Silicon Industry Association, le mois dernier, les principaux fabricants chinois de panneaux solaires Longi Green, TCL Zhonghuan et Tongwei ont réduit leurs prix de 27 % en raison de la réduction des coûts des matières premières. .

Cela devrait profiter au monde et principalement à l’Europe, alors que le continent diversifie son portefeuille énergétique au milieu du conflit en cours en Ukraine et des perturbations concomitantes de l’approvisionnement en gaz de la Russie.

La Chine est un leader mondial dans la production de panneaux solaires. Elle fournit plus de 80 % des panneaux photovoltaïques dans le monde, selon les informations de l’Agence internationale de l’énergie. Dans son 14e plan quinquennal de 2021 à 2025, Pékin devrait ajouter au moins 570 gigawatts (GW) d’énergie éolienne et solaire avant son objectif de neutralité carbone fixé pour 2060. Il est prévu à ce moment-là que les énergies non fossiles les sources d’énergie combustibles représenteront plus de 80 % du portefeuille énergétique du pays.

De même, l’Union européenne à 27 membres s’est fixé un objectif similaire pour 2050. Avec cela, l’UE prévoit de diversifier son portefeuille loin des combustibles fossiles, et le conflit en Ukraine a accéléré ces plans. Les estimations suggèrent que le bloc a ajouté un record de 41,4 GW d’énergie solaire en 2022, soit 47 % de plus que l’année précédente, et devrait ajouter 53,6 GW supplémentaires cette année pour porter sa capacité totale à 262 GW. La baisse des prix de la Chine permettra à l’UE d’économiser une part considérable du changement alors qu’elle étend sa transition vers l’énergie verte, étant donné que le bloc importe environ 50 % de ses panneaux de Chine.

Le SCMP a cité Frank Haugwitz, fondateur de l’Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory, disant que la baisse des prix en Chine stimulera également “une nouvelle demande, non seulement en Europe mais aussi sur d’autres marchés importants en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique.” Mais il y a un pays clé qui ne bénéficiera pas des principales exportations mondiales de panneaux solaires de la Chine : les États-Unis. Et cela est entièrement dû aux sanctions que Washington a imposées aux panneaux solaires chinois et à l’interdiction pure et simple des composants d’énergie solaire de la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine en raison d’allégations de travail forcé.

Les États-Unis n’ont pas encore fourni la moindre preuve concrète pour étayer leur campagne de peur des droits de l’homme au Xinjiang – et la majorité de la communauté internationale, y compris tous les grands pays musulmans, n’y a pas adhéré. Ces allégations sont si improuvables que les propres avocats du département d’État américain ont mis en doute que toute action en justice contre la Chine pour des allégations de génocide lancées par certains responsables américains serait même possible.















En effet, les États-Unis étouffent leur propre développement de l’énergie verte par des barrages auto-imposés, par exemple les sanctions contre les panneaux solaires chinois et le polysilicium, et jettent de sérieux doutes quant à savoir si Washington pourrait un jour atteindre ses propres objectifs de neutralité carbone. Les États-Unis, par le biais de ces sanctions, se sont bloqués des principales chaînes d’approvisionnement mondiales de l’industrie solaire – et il est très douteux que la fabrication nationale puisse un jour compenser cette perte.

Le changement climatique est un grave problème international qui exige une réponse solide et collective de la part de la communauté mondiale. Toutes les espèces de notre planète sont menacées en raison du changement climatique anthropique. La vie humaine organisée telle que nous la connaissons est en jeu. Selon un rapport de septembre 2021 de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), les États-Unis sont particulièrement exposés aux effets délétères du changement climatique en raison de l’infrastructure délabrée du pays, et les communautés minoritaires sont particulièrement exposées.

Bien sûr, la taille et la puissance du lobby des combustibles fossiles sont immenses. Ils sont l’un des faiseurs de rois à Washington. Au cours du cycle de mi-mandat 2017-18, il a dépensé 13 fois plus que le lobby renouvelable dans les courses, et est sans aucun doute une force importante derrière la campagne anti-chinoise. En tant que leader mondial des technologies vertes, la Chine est essentiellement le principal adversaire du blob alors qu’elle lutte pour trouver sa place dans un monde qui dépasse rapidement les sources d’énergie polluantes.

Les risques posés par le changement climatique ne sont pas des concepts abstraits ou lointains, car le changement climatique continue de provoquer des vagues de chaleur record, des ouragans meurtriers et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes qui, aux États-Unis seulement, mettent en danger des millions de personnes, ont parfois assommé des réseaux électriques régionaux entiers et tuent déjà des centaines de personnes chaque année. Compte tenu de ces enjeux, les États-Unis ont le devoir envers leurs citoyens de diversifier leur portefeuille énergétique vers les énergies renouvelables et de construire des infrastructures de protection capables d’atténuer ces événements.

Les décideurs à Washington rendent un mauvais service à leurs électeurs en maintenant ces fausses sanctions contre la Chine. Le rôle central de Pékin en tant que producteur majeur de panneaux solaires ne peut être nié, et l’identité perçue de la Chine en tant qu’adversaire géopolitique central des États-Unis n’est pas pertinente. Le temps presse. Pour que les États-Unis fassent rapidement leur part dans la lutte mondiale contre le changement climatique, et garantissent également la vie et le bien-être de leurs citoyens, ils doivent lever les sanctions qu’ils ont imposées à l’industrie chinoise des panneaux solaires.