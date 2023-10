« Alors que le Hamas lui-même est sous sanctions depuis des décennies, nous devons nous attaquer aux nouvelles sociétés écrans, intermédiaires et facilitateurs émergents », a-t-il déclaré.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, était à Londres vendredi, où il a exposé les mesures prises par les États-Unis et leurs partenaires pour accroître la pression financière sur le Hamas.

Nelson était en Arabie Saoudite et au Qatar cette semaine, appelant à une coopération accrue des pays du Golfe, dont certains entretiennent des canaux de communication avec le Hamas. S’exprimant depuis Doha, il a déclaré que les responsables du Trésor avaient intensifié leurs efforts pour arrêter le flux d’argent vers le Hamas ces derniers jours.

“Une raison essentielle pour agir maintenant est que nous constatons, à la suite de l’attaque de ce mois-ci, une augmentation des activités de collecte de fonds”, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans une interview accordée vendredi à CNBC.

Le département du Trésor américain a annoncé vendredi une nouvelle série de sanctions visant le réseau de collecte de fonds du Hamas, la deuxième tentative du département pour bloquer la masse monétaire du Hamas depuis les attentats terroristes du 7 octobre qui ont tué 1 400 Israéliens et pris en otage 200 autres Israéliens.

“Nous espérons que les institutions financières, les sociétés d’actifs numériques et d’autres acteurs de l’écosystème de la monnaie virtuelle prendront des mesures pour empêcher les terroristes d’accéder aux ressources”, a-t-il déclaré. “S’ils n’agissent pas pour empêcher les flux financiers illicites, les Etats-Unis et nos partenaires le feront.”

Outre la coopération internationale, Adeyemo a également souligné le rôle des banques et des plateformes de cryptomonnaie dans la campagne globale de sanctions.

“Nous travaillons avec des partenaires et alliés du monde entier pour accroître le partage d’informations et la collaboration afin de lutter contre le financement du terrorisme”, a déclaré Adeyemo. “Le Hamas ne devrait avoir nulle part où se cacher.”

Les nouvelles sanctions de vendredi visent plusieurs membres des Gardiens de la révolution iraniens qui, selon les États-Unis, ont collecté des fonds pour le Hamas de diverses manières, notamment par l’intermédiaire de deux entités nouvellement inscrites sur la liste, la « Banque nationale islamique » et l’« Association caritative Al-Ansar ».

L’association caritative « sert d’outil de recrutement pour les activités terroristes », a déclaré le Trésor dans son annonce de sanctions.

Des sanctions ont également été prononcées contre des sociétés écrans en Turquie, en Espagne et au Soudan.

“Ne vous attendez pas à ce que ce soit la dernière action du Trésor”, a déclaré vendredi à CNBC Matt Levitt, un ancien analyste du renseignement au Trésor.

Levitt, un éminent expert du financement du terrorisme au Washington Institute for Near East Policy, a témoigné. deux fois au Capitole cette semaine sur la manière dont le Hamas obtient son argent et sur ce qui peut être fait pour l’arrêter.