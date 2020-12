« L’administration Trump a délibérément échoué à fournir le genre de clarté et d’orientations qui seraient nécessaires pour permettre aux institutions financières contenant des comptes iraniens » de permettre à l’Iran « d’utiliser son propre argent pour effectuer ces achats », a déclaré Esfandyar Batmanghelidj. fondateur et éditeur. van Bourse & Bazaar, une société de médias qui soutient la diplomatie des affaires entre l’Europe et l’Iran.

Depuis que l’épidémie a éclaté en février, l’Iran n’a pas réussi à maîtriser l’épidémie, qui a infecté plus d’un million de personnes et tué environ 50000 personnes, selon des rapports officiels.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré la semaine dernière que les sanctions financières américaines empêchaient l’Iran de faire un premier paiement anticipé au mécanisme d’accès mondial aux vaccins Covid-19 de Covax, qui a été conçu par l’Organisation mondiale de la santé pour être plus juste. distribution de vaccins corona. Lundi, les médias iraniens ont cité Abdolnaser Hemmati, le chef de la banque centrale iranienne, faisant une plainte similaire selon laquelle le paiement de son gouvernement à Covax avait été bloqué.

L’Iran a acheté 16,8 millions de doses de vaccin « d’avance » via Covax, ce qui couvrirait environ 10% des 80 millions de personnes dit Kianush Jahanpour, porte-parole du ministère iranien de la Santé.

Mais la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari, a déclaré le mois dernier à la télévision d’État que le premier paiement Covax de l’Iran pour garantir la participation avait cessé. « Le prépaiement de notre pays pour participer à Covax est en cours, mais en raison des sanctions lâches des Américains et des difficultés de transfert de devises, cela ne s’est pas encore produit », a déclaré Lari. selon Reuters Traduction.

Un porte-parole de Covax a déclaré que l’Iran avait obtenu une licence de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain pour exempter le paiement Covax. « Il n’y a pas d’obstacle juridique à l’achat de vaccins par l’Iran via l’installation COVAX », ont-ils déclaré vendredi dans un courriel. Le porte-parole s’est exprimé sur la condition de l’anonymat, citant les politiques du programme.

Même avec des exceptions légales, une « culture de conformité excessive et une culture de peur » signifie que « les banques étrangères ne savent pas ou ne veulent pas gérer l’argent iranien, même pour le commerce autorisé », a déclaré Batmanghelidj. Au-delà de ces préoccupations juridiques, a-t-il déclaré, les sociétés financières et autres sociétés hésitent à travailler avec l’Iran « car cela peut prendre deux ou trois fois plus de temps » pour exécuter une transaction en raison d’obstacles bureaucratiques.

À moins que les restrictions ne soient levées et les craintes apaisées, ont déclaré des analystes, l’Iran pourrait faire face à des retards dangereux et à de nouveaux obstacles pour se procurer des vaccins.

« Il est très probable qu’il y aura des complications, mineures ou majeures, en ce qui concerne les contributions financières de l’Iran au programme Covax », a déclaré Mohsen Zarkesh, un avocat de l’OFAC chargé des sanctions au cabinet d’avocats Price Benowitz. Washington. Il a ajouté: « Il faudra beaucoup de travail supplémentaire et un travail ciblé pour s’assurer que les entreprises internationales peuvent livrer efficacement ces vaccins à l’Iran. »

Alors que l’Iran a des réserves de change dans des pays comme l’Allemagne et la Corée du Sud, ainsi que sa propre banque centrale, le transfert ou l’utilisation de cet argent implique beaucoup de paperasse et de retards, a déclaré Zarkesh.

En plus du paiement initial de Covax, les entreprises américaines sont également susceptibles d’être impliquées dans diverses parties de l’OMS et d’autres programmes de vaccination, « augmentant le risque de sanctions » si l’Iran est inclus, at-il dit.

Le département du Trésor américain a refusé de commenter.

Plus de 180 pays se sont inscrits pour rejoindre Covax, qui vise à développer et à distribuer 2 milliards de dollars de doses d’un vaccin d’ici la fin de 2021. L’idée est de donner aux pays riches et pauvres accès aux vaccins tant convoités lorsqu’ils deviennent disponibles en mutualisant les capitaux. fournir aux fabricants des garanties de volume.

L’Iran n’est pas le seul pays à manquer son premier paiement Covax, a déclaré Thomas J. Bollyky, directeur du programme de santé mondiale au Council on Foreign Relations. Les médias sud-africains ont rapporté Jeudi, le gouvernement n’avait pas encore payé le premier versement. Le «manque de financement à ce stade ne resterait pas [Iran] de participation », a déclaré Bollyky.

Cependant, les difficultés de l’Iran font partie du défi plus grand d’accéder aux réserves de change et d’effectuer des paiements opportuns et prévisibles.

Les États-Unis ont intensifié les sanctions dans le cadre de la politique de « pression maximale » du président Trump et du retrait de l’accord nucléaire, que le président élu Joe Biden s’est engagé à rejoindre. Les États-Unis ont pris pour cible des banques et des individus iraniens accusés de financement du terrorisme, bien que les transactions impliquant des biens médicaux et humanitaires puissent bénéficier d’une exemption. Néanmoins, les analystes ont déclaré que les exemptions elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour garantir l’accès.

« La vérité est que les sanctions rendent difficile le traitement des transactions, même lorsqu’il y a des exceptions humanitaires », a déclaré Tara Sepehri Far, une chercheuse qui s’est concentrée sur l’Iran avec Human Rights Watch basé à New York.

Au début de la pandémie, l’Iran a fait face à une pénurie de matériel médical et a eu du mal à en acheter davantage à l’étranger alors que les prix intérieurs des articles disponibles montaient en flèche.

Dans l’intervalle, l’Iran a accru sa propre avance en matière de vaccins par le biais d’entreprises et d’institutions affiliées à l’État. L’Iran a 12 vaccins en développement et son propre médicament générique version du médicament antiviral remdesivir, selon le ministre iranien de la Santé Saeed Namaki. Le gouvernement a approuvé jeudi la première société iranienne à procéder à des essais de vaccins humains et a déclaré que les doses pourraient être déployées ce printemps.

L’Iran et la Russie sont également en pourparlers sur une production conjointe du vaccin russe contre le coronavirus. En septembre, l’Iran a annoncé qu’il achèterait 20 millions de doses à un fabricant indien dont le propriétaire décédé, Namaki a noté, était d’origine iranienne.