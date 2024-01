Les San Diegans pleurent et s’embrassent devant des maisons endommagées après de superbes crues soudaines dans une ville normalement douce

SAN DIEGO (AP) — Des habitants stupéfaits, certains fondant en larmes, ont retiré mardi des meubles détrempés et boueux de leur maison à San Diego, un jour après que des crues soudaines provoquées par une tempête torrentielle ont produit le quatrième jour le plus humide de la ville en près de 175 ans. une inondation qui contraste fortement avec son image de paradis balnéaire doux.

Un étonnant 2,73 pouces (6,9 centimètres) de pluie est tombé lundi dans la ville de la côte Pacifique, qui reçoit normalement environ 2 pouces (5 centimètres) en moyenne pour tout le mois de janvier. C’était également le jour de janvier le plus pluvieux jamais enregistré dans la ville, selon des registres datant de 1850.

“Rien n’est récupérable”, a déclaré Deanna Samayoa, qui a passé mardi matin à serrer dans ses bras et à pleurer ses voisins devant leur maison, entourés d’imposants tas de débris et d’ordures.

Des véhicules ont été emportés alors que les gens fuyaient au milieu des torrents qui traversaient leur quartier de Shelltown, proche d’un canal de drainage. Plusieurs autres poches de la ville ont également été touchées par le déluge. Le fils de Samayoa a pataugé dans l’eau jusqu’au cou alors qu’il transportait un enfant en bas âge en lieu sûr, a-t-elle déclaré.

«C’était horrible», a-t-elle déclaré. « Les secours ne sont pas arrivés assez tôt. »

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence dans les comtés de San Diego et de Ventura, qui ont été touchés par de fortes pluies et des vagues élevées qui ont provoqué des inondations.

“Je trouve que les autorités locales sont inadéquates pour faire face à l’ampleur des dégâts causés par ces tempêtes hivernales”, a déclaré Newsom.

La pluie est tombée rapidement à San Diego lundi matin, submergeant les rues et les autoroutes, interrompant la circulation, les bus et les tramways, et prenant de nombreuses personnes au dépourvu. Les prévisions prévoyaient des précipitations de 2,5 cm sur la côte et du double dans les montagnes.

“En une heure, l’eau est montée jusqu’au cou”, a déclaré Anna Ramirez, dont la mère, Maria Hernández, a également subi des dommages dans sa maison voisine. « J’ai dû sortir une dame de l’eau et elle ne savait pas nager. Elle pleurait pour sa vie. C’était très effrayant, très traumatisant.

Des centaines de personnes ont été sauvées de leurs maisons, selon un déclaration de la ville de San Diego. Les pompiers et les sauveteurs ont secouru environ deux douzaines de personnes des rivières San Diego et Tijuana, ont indiqué les pompiers. Deux refuges pour sans-abri ont également été évacués.

Il pleuvait à peine quand Eddie Ochoa et sa sœur sont sortis prendre le petit-déjeuner, mais lorsqu’ils sont retournés à leur atelier de carrosserie familial, tout le pâté de maisons a été inondé et la voiture garée de sa sœur avait été emportée par les eaux.

“Cela n’a jamais été aussi grave”, a déclaré Ochoa. “C’est fou.”

La Croix-Rouge a mis en place un abri d’urgence pour les personnes déplacées.

Un calcul approximatif montre que plus de 150 milliards de gallons (568 milliards de litres) d’eau sont tombés sur le comté de San Diego en trois jours, la plupart sur une période de trois à six heures, Ryan Maue, ancien scientifique en chef du National Oceanic. et l’administration atmosphérique, a déclaré dans un e-mail adressé à l’Associated Press. Il a déclaré que les canaux de drainage et les infrastructures de la ville ne sont pas en mesure de faire face à un tel déluge.

“Le taux et la durée des précipitations… ont dépassé la capacité de l’interface urbaine et naturelle à rediriger l’eau vers l’océan, en particulier avec une grande quantité d’eau tombant également à l’intérieur des terres à haute altitude”, a déclaré Maue.

Des centaines d’employés de la ville ont été envoyés à l’avance pour nettoyer les égouts pluviaux et surveiller les stations de pompage, mais de nombreuses stations de pompage ont atteint leur capacité maximale pendant la tempête et ont été débordées, indique le communiqué de la ville.

La ville a décrit le système de traitement des eaux pluviales comme vieillissant et avec une capacité limitée.

“Les précipitations record de lundi ont révélé l’état fragile des infrastructures de traitement des eaux pluviales de la ville et la nécessité d’investissements importants pour éviter que la situation actuelle ne devienne la nouvelle norme à San Diego”, indique le communiqué.

Ailleurs, près d’un pied de neige (30 centimètres) est tombé dans certaines parties de la Sierra pendant la nuit. Le prochain système de tempête visant la Californie devrait arriver tard mercredi et jeudi.

___

Watson et Antczak ont ​​rapporté de Los Angeles. L’écrivain scientifique d’AP Seth Borenstein à Kensington, dans le Maryland, et les journalistes Christopher Weber à Los Angeles et Scott Sonner à Reno, dans le Nevada, ont contribué à ce rapport.