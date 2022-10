Les San Antonio Spurs renoncent au Canadien Josh Primo

SAN ANTONIO –

Vendredi, les San Antonio Spurs ont renoncé au garde canadien Josh Primo, coupant étonnamment les liens avec le choix n ° 12 lors du repêchage de la NBA en 2021.

Le gardien de 6 pieds 6 pouces de 19 ans, originaire de Toronto, avait récolté en moyenne 7,0 points en quatre matchs cette saison tout en luttant contre des blessures mineures.

“Nous espérons qu’à long terme, cette décision servira les meilleurs intérêts de l’organisation et de Joshua”, a déclaré RC Buford, PDG de Spurs Sports & Entertainment.

Les Spurs n’ont pas donné plus de détails sur ce qui a conduit au licenciement de Primo.

L’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich, est arrivé une demi-heure après sa séance médiatique d’avant-match prévue et quelques minutes seulement après que les Spurs ont publié la déclaration de renonciation de Primo.

“Nous allons nous en tenir à ce que nous vous avons dit”, a déclaré Popovich.

Primo a récolté en moyenne 5,8 points, 2,3 rebonds et 1,6 passes décisives lors de sa saison recrue avec les Spurs après avoir joué une saison en Alabama. Il a commencé 18 matchs et à 18 ans, 300 jours est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à apparaître dans un match de la NBA après être allé à l’université.

Primo a raté la majeure partie de cette pré-saison avec une entorse MCL. San Antonio a exercé l’option d’équipe de troisième année sur le Canadien il y a à peine deux semaines.