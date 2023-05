Les San Antonio Spurs reçoivent le premier choix du repêchage et un coup de pouce dans la poursuite de Victor Wembanyama

Les San Antonio Spurs ont remporté mardi le premier choix du repêchage de la NBA le mois prochain, les laissant en pole position pour débarquer le prodige français Victor Wembanyama.

San Antonio, qui a terminé en bas de la saison régulière de la Conférence Ouest avec une fiche de 22-60, a été tiré au sort en premier à la loterie de la NBA pour déterminer qui obtiendra le premier choix convoité à New York le 22 juin.

A LIRE AUSSI| Lautaro Martinez envoie l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions après sa victoire 1-0 contre l’AC Milan

À moins d’une surprise monumentale, on s’attend à ce que Wembanyama, 19 ans, soit la sélection n ° 1 du repêchage, qui voit la crème des recrues talentueuses du basket-ball à gagner.

Wembanyama est désormais prêt à suivre les traces de la légende du basket français Tony Parker, qui a remporté quatre championnats NBA avec San Antonio entre 2003 et 2014.

Les résultats de la loterie de mardi signifient également que Wembanyama est sur le point de commencer sa carrière dans la NBA sous la tutelle du vénéré entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, un géant de la NBA qui a guidé San Antonio vers cinq titres NBA.

« Je ne peux pas vraiment le décrire, mon cœur bat », a déclaré Wembanyama à ESPN dans une interview depuis Paris mardi peu après avoir appris l’identité probable de sa nouvelle équipe.

« J’ai tous ceux que j’aime autour de moi, c’est un moment vraiment spécial dont je vais me souvenir pour le reste de ma vie. »

Wembanyama a ajouté qu’il avait l’intention de démarrer rapidement sa carrière dans la NBA – disant à ESPN qu’il voulait se battre rapidement pour les championnats.

« Je suis un joueur d’équipe, je vais tout faire pour gagner le plus de matchs possible. J’essaie de gagner une bague (de championnat) dès que possible, alors soyez prêt », a déclaré Wembanyama.

Peter J. Holt, président de Spurs Sports and Entertainment, a réagi avec joie après avoir appris la victoire de l’équipe à la loterie.

« Je pourrais m’évanouir », a déclaré Holt. « Je suis tellement excité. La ville de San Antonio, nos fans, mec, nous avons tellement de gens qui aiment les Spurs. Nous sommes ravis. »

Le joueur de 7 pieds 2 pouces (2,21 m) des Metropolitans 92 est considéré par beaucoup comme un talent transformationnel, un joueur unique dans une génération considéré comme le choix de repêchage n ° 1 le plus recherché depuis l’entrée de LeBron James dans la ligue en 2003.

James lui-même a fait partie de la légion d’admirateurs de Wembanyama, le décrivant moins comme une « licorne » que comme « plus comme un extraterrestre ».

« Personne n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui, d’aussi fluide et aussi gracieux qu’il est sur le sol », a déclaré James. « Il est à coup sûr un talent générationnel. »

Sous le format de loterie de la NBA, les 14 équipes qui n’ont pas réussi à atteindre les séries éliminatoires de cette saison ont été inscrites à la loterie de mardi avec une chance de décrocher le premier choix.

A LIRE AUSSI| La ville de Cardiff demande une indemnisation de 100 millions de dollars à Nantes pour l’accident d’avion d’Emiliano Sala il y a quatre ans

Jusqu’à il y a quatre ans, l’équipe avec le pire bilan en saison régulière avait la plus forte probabilité d’obtenir la première sélection au repêchage.

Cependant, les règles de la loterie ont été modifiées en 2019 pour égaliser les chances dans le but de dissuader les équipes de perdre délibérément ou de « tanker » pour gagner le premier choix.

Lors de la loterie de mardi, San Antonio, les Houston Rockets et les Detroit Pistons ont participé au tirage au sort avec la même chance élevée de 14% de gagner ce que les médias américains ont surnommé le «sweepstake de Wembanyama».

Cependant, les Rockets ont été ramenés à la quatrième place, tandis que les Pistons de Detroit ont été repoussés à la cinquième place.

Les Portland Trail Blazers recevront le troisième choix du repêchage, tandis que les Charlotte Hornets auront le deuxième choix.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)