Les San Antonio Spurs arrêtent un dérapage de 4 matchs avec une victoire de 116-113 sur les Clippers de Los Angeles

Patty Mills a atteint un sommet en carrière de huit points à 3 points et a marqué 27 points sur le banc, et les San Antonio Spurs ont battu les Los Angeles Clippers 116-113 mardi soir pour faire un dérapage de quatre matchs.

Dejounte Murray a ajouté 21 points, Rudy Gay a eu 16 points, LaMarcus Aldridge 14 points et Keldon Johnson un sommet en carrière de 11 rebonds pour les Spurs. Ils menaient par 24 points au premier quart et ont résisté à une attaque de Kawhi Leonard dans le troisième avant de presque perdre leur avance au quatrième.

Leonard a marqué un sommet de 30 points et a obtenu 10 passes. Il avait 11 points dans le troisième, quand Patrick Beverley a fait trois 3 points, et les Clippers ont fermé en un. Nicolas Batum avait 21 points et neuf rebonds, et Beverley a terminé avec 20 points.

Les Clippers étaient sans Paul George, qui s’est tordu la cheville lors de la victoire du dimanche sur Phoenix. Ils ont cruellement raté ses moyennes de 25,1 points, 5,7 rebonds et 5,1 passes décisives par match.

Les Spurs ont ouvert le quatrième avec une course de 12-2 qui a rétabli leur avance à deux chiffres. Mills a frappé trois 3 points d’affilée pour étendre l’avance de San Antonio à 111-96.

Mais les Clippers n’arrêtaient pas de griffer. Ils ont clôturé le match sur une course de 17-5 malgré que Leonard n’ait marqué que deux points au quatrième quart, lorsque son tir du côté droit avec cinq secondes à gauche a manqué.

Les Clippers ont marqué 40 points dans le troisième pour tirer à 85-84. Leonard avait 11 points et Beverley a frappé trois points à 3 points pour les aider à se rallier de 19 à la mi-temps.

Les Spurs ont ouvert le deuxième quart avec une course de 18-3 qui a porté leur avance à 54-30. Cinq joueurs ont marqué, mené par Murray avec cinq points. Leonard a marqué les 11 derniers points des Clippers.

TIP-INS

Spurs: Ils ont la plus jeune équipe de la franchise depuis que Gregg Popovich est devenu entraîneur en 1996, avec une moyenne d’âge de 25,5 ans.

Clippers: F Marcus Morris Sr. n’a pas encore joué cette saison à cause d’une douleur au genou droit.

SUIVANT

Spurs: Ils restent à Los Angeles pour affronter les Lakers jeudi.

Clippers: Rendez visite à Steph Curry et à Golden State mercredi dans le premier d’un dos à dos.