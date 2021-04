Quatre modèles du téléviseur Neo QLED 2021 de Samsung ont reçu la distinction, reflétant les performances révolutionnaires d’un décalage d’entrée inférieur à 10 ms et d’un HDR avec une luminosité supérieure à 1000 nits

Samsung Electronics a annoncé que le 2021 Neo QLED est devenu le premier téléviseur à recevoir la certification pour les performances de la télévision de jeu de Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), un institut de certification en génie électrique réputé en Allemagne.

Quatre modèles de la gamme 2021 Neo QLED (QN900, QN800, QN90, QN85) ont reçu la certification, une distinction donnée pour « Low Input Lag » et « HDR avec une luminosité supérieure à 1000 nits ». Chacun des téléviseurs a subi un processus de test rigoureux, obtenant finalement la certification pour moins de 10 ms de retard d’entrée pendant chaque scène de jeu. Le décalage d’entrée fait référence à la période entre le moment où un signal électrique est envoyé depuis la manette de jeu et le moment où il est affiché à l’écran. Un téléviseur avec un décalage d’entrée plus faible offrira aux joueurs une expérience de jeu plus immersive.

En outre, le Neo QLED de Samsung a également reçu la certification HDR avec une luminosité supérieure à 1000 nits. FreeSync Premium Pro ajoute également à la prise en charge HDR, rendant les scènes lumineuses plus lumineuses et les scènes sombres plus sombres pour offrir un contraste optimisé. La technologie HDR est souvent considérée comme l’une des fonctionnalités les plus importantes parmi les joueurs.

Outre un faible décalage d’entrée et la prise en charge du HDR avec une luminosité supérieure à 1000 nits, les téléviseurs Neo QLED de Samsung reflètent également un certain nombre de fonctionnalités de jeu nouvelles et passionnantes.

Les téléviseurs Neo QLED de Samsung offrent des détails plus précis, des noirs plus profonds et une expression des couleurs incroyable grâce à leur volume de couleur à 100% et au contrôle du rétroéclairage 12 bits. Wide Game View et Game Bar, deux premières dans l’industrie, offrent une expérience de visionnement plus large avec 21: 9 et 32: 9, et la possibilité de vérifier rapidement une variété d’informations de jeu.

De plus, les téléviseurs Neo QLED de Samsung offrent des mouvements de jeu rapides à 120 Hz avec Motion Xcelerator Turbo +, même pendant le jeu avec une interface utilisateur fixe. Le son a également été amélioré grâce au son surround basé sur l’IA et au son de suivi d’objet (OTS +), offrant une expérience de jeu immersive ultime.

Yonghoon Choi, vice-président exécutif de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics, a déclaré: «Un nombre croissant de joueurs recherchent des écrans grand écran avec une qualité d’image haut de gamme lorsqu’ils achètent un téléviseur, et Samsung continue de diriger l’expérience de jeu axée sur la télévision. . »

Pour plus d’informations sur le téléviseur Neo QLED 2021 de Samsung, veuillez visiter www.samsung.com.