Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 bénéficient tous deux de la version bêta de One UI 6 basée sur Android 14

Cela fait un moment que Samsung a rendu disponible pour la première fois la version bêta de One UI 6 pour ses produits phares de la série S, et pendant tout ce temps, ses pliables ont été laissés de côté. Eh bien, plus maintenant. À partir d’aujourd’hui, le programme bêta One UI 6, basé sur Android 14, est disponible pour le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5.

Si vous souhaitez inscrire votre Fold5 ou Flip5 à la version bêta, vous devez accéder à l’application Samsung Members, où une grande bannière annonçant la version bêta devrait être trouvée en haut. Si vous ne le voyez pas, vous devrez peut-être désinstaller et réinstaller l’application Samsung Members, selon certains rapports, et elle sera alors là.

Une fois que vous aurez appuyé sur la bannière en question, vous accepterez certaines conditions et vous obtiendrez ensuite la première version bêta sous forme de mise à jour en direct. Notez qu’il s’agit d’un téléchargement de 2,7 Go pour le Fold5 et qu’il sera probablement d’une taille similaire pour le Flip5.









One UI 6 Beta pour Galaxy Z Fold5 (à gauche) et Galaxy Z Flip5 (à droite)

Lors de l’application de la mise à jour, le Fold5 sera sur la version F946BXXU1ZWJ2, tandis que le Flip5 sera sur la version F731U1UEU1ZWJ2. Notez que le Fold5 n’est pour l’instant éligible pour participer à la version bêta qu’aux États-Unis et en Inde, et la même limitation pourrait également s’appliquer au Flip5.

