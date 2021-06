Les Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 fuient dans des rendus d’apparence officielle

On a beaucoup parlé du prochain Samsung Galaxy Z Fold3 doté d’une caméra sous-écran pour l’intérieur, d’un écran pliable, mais de nouveaux rendus officiels du téléphone, divulgués aujourd’hui, contredisent cette hypothèse, montrant clairement un selfie perforé vivaneau dans un endroit très similaire à celui où il se trouve sur le Z Fold2.

L’image ci-dessus confirme également le fait que le Fold3 prendra en charge le S Pen, bien qu’il puisse s’agir d’un S Pen spécial, car celui de l’image porte les mots Fold Edition gravés au laser. Nous voyons également le triple réseau de caméras arrière, qui est beaucoup plus discret par rapport au Galaxy S21 Ultra, ou même au S21/S21+. Aucun de ces trois tireurs ne semble être un périscope, nous supposons donc que la configuration sera similaire à celle de l’année dernière sur le Fold2, avec un télé large, ultra-large et 2/3x.

Le téléphone semble être plus fin que son prédécesseur lorsqu’il est plié, mais les angles ne nous disent rien sur la présence ou non de l’espace entre l’écran. Sur la photo suivante, le Fold3 se trouve à côté du Galaxy Z Flip3, et comme cela ressemble à une photo promotionnelle officielle, le nom Flip3 est confirmé. Samsung veut apparemment aligner les générations Fold et Flip.

Le plus petit pliable a un design bicolore, avec un système de double caméra et un écran extérieur beaucoup plus grand (et donc plus utilisable). Il semble y avoir un cadre en métal, puis des morceaux de verre sur le dessus.

Le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 devraient devenir officiels lors du prochain événement Unpacked de Samsung, qui pourrait avoir lieu début août.

