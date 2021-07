Les Samsung Galaxy Z Flip3 5G et Z Fold3 5G seront classés IPX8

Un autre rapport d’initié indique que les Galaxy Z Fold3 5G et Z Flip3 5G sont résistants à l’eau. Selon Max Weinbach, la paire sera classée IPX8.

Cela signifie qu’ils seront capables de résister à des profondeurs d’eau de plus d’un mètre pendant plus de 30 minutes.

Flip3 et Fold3 sont IPX8 https://t.co/Lenz8aOuCV – Max Weinbach (@MaxWinebach) 21 juillet 2021

Si c’est vrai, et ça y ressemble, la paire sera les premiers pliables étanches au monde. Pourtant, la poussière peut aussi être un fléau pour les pliables et leurs charnières en particulier, il pourrait donc s’avérer plus important pour eux d’avoir une protection contre la poussière que l’eau. Cependant, il n’est pas clair s’il leur manque cela ou si le pronostiqueur n’a tout simplement pas d’informations à ce sujet à ce stade.

Les pliables ont un écran flexible et une charnière, qui se déplacent et rendent l’étanchéité de l’appareil plus difficile que votre téléphone à barre ordinaire. Pourtant, l’ajout d’une protection contre l’eau est extrêmement impressionnant de la part de Samsung.