Les Samsung Galaxy Tab A9 et Tab S9 FE apparaissent dans la base de données de la console Google Play

Samsung n’a pas encore annoncé la Galaxy Tab S9 FE, une version plus abordable de la famille Galaxy Tab S9, mais il semble qu’elle soit sur le point d’être lancée puisqu’elle vient d’apparaître dans la base de données de la console Google Play aux côtés d’une autre tablette économique, la Galaxy Tab. A9.









Galaxy Tab S9 FE

Certaines spécifications clés sont révélées dans les listes, ainsi que les rendus officiels des deux appareils, bien que certaines informations soient déjà connues. La Tab S9 FE est répertoriée avec un écran de 1440 x 2304 pixels, un SoC Exynos 1380, 6 Go de RAM et un système d’exploitation Android 13.









Galaxy Tab A9

Quant à la Galaxy Tab A9, l’appareil est livré avec un écran plus modeste de 800 x 1340 pixels, une puce MediaTek Helio G99, 4 Go de RAM et un système d’exploitation Android 13 prêt à l’emploi.

Les deux tablettes devraient être lancées avant la fin de cette année et nous avons même supposé les prix de la Tab S9 FE pour l’Europe.

Via