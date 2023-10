Les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra auront tous des cadres en titane, selon une nouvelle rumeur

Le mois dernier, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont été lancés avec des cadres en titane au lieu de l’acier inoxydable utilisé dans leurs prédécesseurs. La nouveauté ne durera cependant pas longtemps si la dernière rumeur concernant la famille Galaxy S24 de Samsung se concrétise.

Selon un informateur sur X (anciennement Twitter), les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra auront tous des cadres en titane. Nous les avons déjà vus tous les trois dans des rendus basés sur la CAO divulgués, et ces images représentaient des images très plates.

Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra ont tous un cadre en titane. – Revegnus (@Tech_Reve) 5 octobre 2023

Mais jusqu’à présent, la théorie dominante, basée sur une rumeur antérieure, était que seul le S24 Ultra serait recouvert de titane. Maintenant, cette rumeur prétend que Samsung ne fera aucune discrimination entre ses appareils haut de gamme – du moins pas à cet égard.

Assurez-vous cependant de prendre cela avec une pincée de sel, car il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur non confirmée. De plus, le célèbre fuiteur Ice Universe a répondu au message X original que vous pouvez voir ci-dessus, réitérant que seul l’Ultra bénéficiera du traitement au titane. Donc : peut-être, peut-être pas. Attendons d’autres rumeurs et fuites pour avoir une meilleure idée de ce qui nous attend. Selon certaines rumeurs, Samsung dévoilerait la série S24 en janvier, il reste donc encore beaucoup de temps.