Les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra obtiennent enfin la version bêta de One UI 6 basée sur Android 14

Samsung a commencé à tester publiquement la version bêta de la prochaine version de son skin Android, One UI 6, basé sur Android 14, le mois dernier. Sans surprise, le déploiement a commencé avec la famille Galaxy S23, la dernière gamme phare du fabricant d’appareils coréen.

Après cela, vous vous attendiez peut-être à ce que les modèles Galaxy S22 soient les prochains sur la liste, mais non : ils n’ont été ajoutés au programme bêta qu’aujourd’hui. Et jusqu’à présent, uniquement en Corée, mais sans aucun doute d’autres régions suivront bientôt.

C’est une décision étrange de la part de Samsung de retarder si longtemps la sortie de la version bêta de One UI 6 pour les produits phares de l’année dernière – d’autant plus que des modèles de milieu de gamme comme le Galaxy A54 et le Galaxy A34 ont tous deux été ajoutés au programme plus tôt.

Il sera intéressant de voir si ce calendrier de publication sera répété pour les versions finales et stables une fois que celles-ci commenceront à sortir. En attendant, bonne nouvelle si vous possédez un Galaxy S22, S22+ ou S22 Ultra : vous pourrez bientôt participer au programme bêta de One UI 6, si vous ne le pouvez pas déjà.

Source (en coréen)