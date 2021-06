Les Samsung Galaxy S22 et S22+ auront une caméra principale de 50MP, un téléobjectif approprié

Les Galaxy S21 et S21+ utilisent essentiellement le même matériel de caméra que leurs prédécesseurs de la génération S20. Cela ne se répétera pas pour la génération S22 car Samsung changera sa philosophie pour les modèles de l’année prochaine, selon le leakster Tron.

Les caméras S20/S21 comportaient un module principal de 12 MP avec de gros pixels et un module de 64 MP pour le zoom avant. Les gros pixels de la caméra principale permettaient des prises de vue nocturnes de haute qualité, tandis que le module haute résolution offrait la possibilité de prendre des photos en pleine résolution. sans zoom ainsi que l’enregistrement de vidéos 8K.

Pour les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22+, les choses seront différentes. Ils comprendront un appareil photo principal de 50 MP, un module téléobjectif de 12 MP avec un zoom optique 3x et une caméra ultra large de 12 MP.

Cela ne signifie pas la fin des gros pixels, bien sûr. Samsung dispose d’un grand capteur 1/1,12″ 50 MP avec des pixels natifs de 1,4 µm, qui atteignent 2,8 µm avec le binning. Et il peut enregistrer des vidéos 8K et fonctionner en mode 100 MP. Bien sûr, au moment où la série S22 est annoncée, Samsung a peut-être introduit le capteur GN de ​​troisième génération.

La configuration de la caméra sur le Galaxy S21/S21+ actuel (presque identique au S20/S20+ également)

Et oui, il reste beaucoup de temps jusque-là – le Galaxy S22 est dans au moins six mois, donc cette première rumeur pourrait être inexacte ou basée sur des plans préliminaires qui changent au fur et à mesure que le développement progresse.

Si cette rumeur se concrétise, cela signifiera que les modèles vanille et Plus Galaxy S manqueront encore un an de caméras périscopes, c’est le domaine des modèles Ultra (S et Note confondus).

Quoi qu’il en soit, les rumeurs actuelles suggèrent que la génération S22 n’aura pas de caméras selfie sous-écran et qu’elle n’aura pas non plus de capteurs 3D ToF.

Une note rapide sur les noms de code pour les téléphones, qui Tron fait référence sous le nom de Samsung Rainbow R et G. « Rainbow » est le nom de code de la série Galaxy S22 et chacun des trois modèles reçoit une lettre de « RVB” – R est le modèle vanille, G est le Plus et B est l’Ultra.

La source