Nous sommes maintenant à presque un mois de l’annonce par Samsung de la série Galaxy S21 et nous obtenons notre meilleur aperçu du Galaxy S21 Ultra, du Galaxy S21 + et du Galaxy S21.

Les rendus présentés avant vous sont basés sur des informations privilégiées fiables obtenues LetsGoDitigal, ainsi que de vraies photos des appareils, partagées avec la publication.

Nous allons récapituler beaucoup de ce que nous savons sur la série Galaxy S21 à côté des images. Ce ne sont pas les premiers rendus que nous avons vus de la ligne Galaxy S21, ils corroborent ce que nous avons entendu sur le design et les fonctionnalités du Galaxy S21, mais ils sont plus raffinés.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra présente quelques différences clés par rapport aux S21 + et S21. Pour commencer, ce sera du verre des deux côtés. Son îlot de caméras comprend quatre imageurs, un flash LED et un nouveau capteur ISOCell Vizion 3D ToF.

Les caméras devraient être le capteur 108MP HM3 avec une sensibilité à la lumière améliorée de 12%, une caméra ultra-large 12MP et deux caméras à zoom 10MP – un périscope avec zoom optique 10x et une deuxième caméra à zoom optique 3x. Sur le devant, il y a une caméra selfie 40MP.

L’écran du Galaxy S21 Ultra aura une diagonale de 6,8 pouces, légèrement en baisse par rapport à 6,9 pouces du S20 Ultra, et sera recouvert d’un verre légèrement incurvé.

Le panneau sera adaptable avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. La rumeur veut que Samsung autorise enfin à la fois une résolution de 1440p et 120 Hz conjointement.

Le Galaxy S21 Ultra sera alimenté par un chipset Exynos 2100 dans le monde et le Snapdragon 888 pour la Corée, la Chine et les États-Unis. Les deux configurations seront prêtes pour la 5G et deux variantes de mémoire devraient être associées à chaque chipset – 12/128 Go et 16/512 Go.

Selon les rumeurs, la batterie aurait la même capacité que le Galaxy S20 Ultra – 5000 mAh avec prise en charge de 25 W.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra sera livré en deux couleurs – Phantom Black et Phantom Silver.

Samsung Galaxy S21 +

Le Galaxy S21 + conservera le cadre en métal mais aura un panneau arrière en plastique, comme le Galaxy Note20. L’îlot de caméras à l’arrière n’aura que trois objectifs – une paire de 12MP pour les caméras principale et ultra-large, et un 64MP pour les images à zoom hybride 3x. Notez que le flash LED est à l’extérieur de l’îlot de caméras.

L’écran à l’avant sera un AMOLED 1080p de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement constant de 120 Hz. Le verre sur le dessus sera plat.

Selon les rumeurs, la capacité de la batterie passerait de 4500 mAh du S20 + à 4800 mAh sur le Galaxy S21 +. La même charge rapide de 25 W sera prise en charge. Comme le Galaxy S21 Ultra, le S21 + fonctionnera soit un Exynos 2100, soit un Snapdragon 888, tous deux 5G.

Le Samsung Galaxy S21 + sera disponible en Phantom Black, Phantom Silver et Phantom Violet.

Samsung Galaxy S21

Le Galaxy S21 aura le plus d’options de couleur des trois avec l’option Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet et Phantom Pink. Il partagera les caméras du S21 + et aura les mêmes contraintes en matière de qualité de construction et d’écran – arrière en plastique, écran plat, 1080P et taux de rafraîchissement constant de 120Hz.

De plus, le Galaxy S21 sera livré avec moins de mémoire à 8 Go pour le modèle d’entrée de gamme.

Images gracieuseté de LetsGoDigital et du designer Giuseppe Spinelli (Snoreyn).

La source