Les Samsung Galaxy M32 4G, F22 et A51 5G sont mis à niveau avec One UI 5 basé sur Android 13

Samsung continue de publier des mises à jour stables One UI 5 basées sur Android 13 pour ses smartphones, et les derniers appareils à bénéficier de la mise à niveau sont les Galaxy M32 4G, Galaxy F22 et Galaxy A51 5G.

Les mises à jour pour le Galaxy M32 4G et le Galaxy F22 sont livrées avec les versions de firmware M325FXXU4CVK6 et E225FXXU4CVK4, respectivement. Cependant, les deux sont livrés avec le correctif de sécurité Android d’octobre 2022 au lieu du correctif de décembre ou même du correctif de novembre 2022.

La mise à jour One UI 5 pour le Galaxy A51 5G, d’autre part, a la version de firmware A516BXXU5EVL2 et augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le smartphone jusqu’en décembre 2022.











Galaxy M32 4G • Galaxy F22 • Galaxy A51 5G

Les mises à jour pour le Galaxy M32 4G et le Galaxy F22 sont actuellement en cours d’ensemencement en Inde, tandis que la mise à jour pour le Galaxy A51 5G est en cours dans certains pays européens, dont la Suisse, la France et la région nordique.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour sur votre smartphone, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur son Réglages > Mise à jour logicielle menu.

