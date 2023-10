Les Samsung Galaxy M23 et A52 rejoignent le programme bêta One UI 6

Samsung a désormais ajouté les Galaxy M23 et Galaxy A52 à la liste des appareils prêts à tester le programme bêta One UI 6. Le M23 obtient le E236BXXU4ZWJ2 la version de mise à jour arrive à 2,6 Go et est disponible en Inde tandis que la mise à jour A52s est confirmée en Corée du Sud.









Écrans de mise à jour bêta du Samsung Galaxy M23 One UI 6

Les propriétaires de Galaxy M23 et A52 qui souhaitent tester la version bêta basée sur Android 14 devront s’inscrire via l’application Samsung Members avec leur compte Samsung. Une fois inscrit, vous verrez la mise à jour du logiciel One UI 6 Beta dans la section Mise à jour du logiciel dans Paramètres. Les nouvelles mises à jour bêta arrivent parallèlement au correctif de sécurité d’octobre 2023.







Écran bêta du Samsung Galaxy A52s One UI 6

Certaines des fonctionnalités phares de One UI 6 incluent les paramètres Quick Panel repensés, de nouveaux widgets d’appareil photo et des fonctionnalités d’IA dans l’application Galerie avec Photo Remaster et Object Eraser. Pour un aperçu plus détaillé des nouvelles fonctionnalités de One UI 6, vous pouvez consulter notre article sur la couverture des annonces ici.

