Les Samsung Galaxy Buds2 Pro reçoivent leur première mise à jour logicielle

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS dévoilés le mois dernier avec un son Hi-Fi 24 bits et ANC reçoivent maintenant leur première mise à jour logicielle.

Le firmware est livré avec la version R510XXU0AVI7 et nécessite un téléchargement d’environ 6 Mo. Il est livré avec une stabilité et une fiabilité améliorées, mais n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité au Galaxy Buds2 Pro.

Les utilisateurs de Galaxy Buds2 Pro peuvent télécharger cette mise à jour sur leurs écouteurs via l’application Galaxy Wearable installée sur leurs appareils connectés. Et ceux qui souhaitent les acheter peuvent lire notre revue Galaxy Buds2 Pro ici pour en savoir plus sur les écouteurs TWS.

Passant par