Les Samsung Galaxy Buds FE seront probablement bientôt disponibles à un prix inférieur à 100 $

Je rencontre encore beaucoup de gens qui me disent qu’ils leur manquent Les écouteurs Galaxy Buds Plus abandonnés par Samsung, qui étaient juste de la bonne taille et étaient livrés avec un jeu d’ailerons remplaçables qui aidaient à créer un ajustement sûr et confortable. Maintenant, Samsung semble être sur le point de lancer le successeur spirituel de ces écouteurs, le Galaxy Buds FE, dont les rumeurs suggèrent fortement qu’il coûtera moins de 100 $.

Les bourgeons ont fuité en ligne sur Site Web de Samsung en Argentine et un page produit sur Amazon Inde. Ces pages ont été supprimées – mais pas avant que des captures d’écran n’aient été capturées par SamMobile. De plus, le 15 septembre, Roland Quandt, un divulgateur habituellement fiable, a fourni quelques premières spécifications du Galaxy Buds FEles répertoriant comme étant disponibles en noir ou blanc pour 100 $ et dotés de pilotes 12 mm réglés AKG.

Une autre image divulguée des bourgeons en noir. SamMobile

Ces pages de produits divulguées révèlent que les Galaxy Buds FE auront un seul pilote, trois micros sur chaque écouteur et une suppression active du bruit. Ils semblent se charger dans un étui de la même taille et de la même forme que celui que vous obtenez actuellement avec tous les derniers Galaxy Buds de Samsung, y compris le Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds 2 Pro.

Les Galaxy Buds 2 coûtent 150 $ mais se vendent souvent plus près de 100 $. Nous ne verrons pas de remises comme celle-là sur les Galaxy Buds FE tout de suite, mais cela ne me surprendrait pas de les voir réduits de 20 à 30 $ pendant la période d’achat des fêtes. Bien qu’ils ne sonnent probablement pas aussi bien que les Galaxy Buds 2 Pro, dotés de haut-parleurs bidirectionnels (woofer de 10 mm, tweeter de 5,3 mm), le design du Galaxy Buds FE avec ces ailerons intégrés devrait plaire à de nombreux utilisateurs qui recherchent pour un ajustement sûr et confortable.

Dans les prochains jours, Samsung devrait également dévoiler autres nouveaux appareils mobiles dans sa gamme FE plus abordable, comprenant le Galaxy S23 FE, la Galaxy Tab S9 et la Tab S9+ FE.