Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro atteignent un niveau record lors du Amazon Prime Day

Samsung est généralement connu pour sa haute qualité et ses performances, c’est pourquoi ses produits ont tendance à être plus chers. Alors que le dernier jour du Prime Day d’octobre est bien avancé, nous constatons des réductions importantes sur de nombreux appareils. Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro viennent d’atteindre un nouveau record chez Woot, filiale d’Amazon. Vous pouvez maintenant achetez-en une paire pour seulement 152 $ utiliser du code SAUVEGARDER20. Étant donné que ces écouteurs sont sur le marché depuis seulement quelques mois – et ont déjà fait irruption dans notre liste des meilleurs écouteurs sans fil – cela représente une économie bienvenue de près de 100 $.

Disponibles en argent, ce sont les premiers écouteurs de Samsung à comporter des tiges dans leur conception et à être équipés de Bluetooth 5.4 et de résistance à l’eau et à la poussière IP57. De plus, ce sont de véritables écouteurs antibruit sans fil qui aident à garder à distance tous ces bruits de fond désagréables. Un mode interprète faisant partie du Galaxy AI de Samsung est également inclus, vous permettant d’entendre les traductions de différentes langues en temps réel.

Au cours de son examen, l’expert technique de CNET, David Carnoy, a trouvé que les Galaxy Buds 3 Pro étaient supérieurs aux AirPods Pro 2 à plusieurs égards. Plus précisément, il a souligné leurs « excellentes performances d’appel vocal » ainsi que la façon dont les appareils sont « légers et confortables » à porter au quotidien. Carnoy a noté que le design est « un peu générique » et qu’il est « un peu cher », mais cette nouvelle remise permet de compenser cela.

