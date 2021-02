Les Samsung Galaxy A52 et A72 seront lancés en Inde à la mi-mars, les prix fuient (encore)

Les Samsung Galaxy A52 et A72 sont à un mois de leur lancement en Inde, selon un nouveau rapport. Les deux téléphones auront des versions 4G et 5G, alimentées respectivement par Snapdragon 720G et 750G.

Outre l’Inde, le Galaxy A52 fera apparemment ses débuts au Vietnam car le prix de la fuite est en dong – entre 9,3 et 9,5 millions de VND pour la version 4G et 11 millions de VND pour le modèle 5G. Cela équivaut respectivement à 330 € – 340 € et 395 €. Ces chiffres correspondent plus ou moins aux prix d’hier, qui affirmaient que les deux versions A52 coûteraient 350 € et 430 € en Europe (où les prix sont généralement un peu plus élevés).

Samsung Galaxy A52 5G • Samsung Galaxy A72

Le Galaxy A72 4G avec 128 Go de stockage coûtera 450 €, selon ce nouveau rapport, avec une option de payer 60 € de plus pour obtenir un stockage de 256 Go (cela devrait venir avec 8 Go de RAM au lieu de 6 Go également). Ces prix exacts ont fui sur Idealo le mois dernier. Il n’y a pas encore de mot sur le coût de la version 5G.

Voici un bref résumé des spécifications, pour ceux qui n’ont pas suivi de près les fuites. Le Galaxy A52 aura un écran de 6,5 pouces, le A72 sera plus grand avec un panneau de 6,7 pouces. Dans les deux cas, il semble que les écrans Super AMOLED fonctionneront à 90 Hz sur les versions 4G et à 120 Hz sur les 5G. Le plus grand téléphone recevra également une batterie (légèrement) plus grande, 5000 mAh contre 4500 mAh.

La configuration de la caméra sur l’A52 devrait inclure un module principal de 64 MP, un module ultra large de 8 MP et un module macro de 5 MP, plus un capteur de profondeur de 2 MP. L’A72 recevra un appareil photo supplémentaire, un téléobjectif 2x avec un capteur de 8 MP, ainsi qu’une mise à niveau vers 12 MP pour l’ultra large. Les téléphones auront une cote IP67.

