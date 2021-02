Samsung étendrait les écrans avec un taux de rafraîchissement élevé à sa gamme de smartphones de milieu de gamme. Selon un nouveau rapport, les variantes 4G du Samsung Galaxy A52 et du Samsung Galaxy A72 seront livrées avec des écrans à 90 Hz, tandis que la variante 5G du Galaxy A52 serait dotée d’un écran à 120 Hz. Le rapport ajoute qu’en plus de la technologie d’affichage et du processeur mobile, les variantes 4G et 5G du Galaxy A52 partageront des spécifications similaires. Le fabricant de smartphones sud-coréen n’a pas encore confirmé le développement des nouveaux smartphones Galaxy de la série A.

Les dernières informations proviennent de SamMobile citant des sources de l’industrie. Le rapport affirme que le Samsung Galaxy A52 5G emballera le SoC Qualcomm Snapdragon 750G sous le capot, tandis que le Galaxy A52 et le Galaxy A72 fonctionneront sur le SoC Snapdragon Snapdragon 720G. Les nouveaux processeurs aideront à afficher un taux de rafraîchissement élevé, car Samsung avait limité le taux de rafraîchissement à 60 Hz pour ses téléphones à budget moyen, tandis que les séries Galaxy S et Galaxy Note présentaient un affichage jusqu’à 120 Hz.

En parlant du Samsung Galaxy A52 5G, le téléphone comporterait un écran Super AMOLED Full HD + Infinity-O de 6,5 pouces et un appareil photo principal de 64 mégapixels à l’arrière. La configuration de la caméra arrière comprendra également une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra de profondeur de 5 mégapixels, une caméra macro de 5 mégapixels, a ajouté le rapport. Les autres fonctionnalités présumées du téléphone supposé incluent une caméra frontale de 32 mégapixels, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge ultra-rapide de 25 W. Le Galaxy A52 peut exécuter Android 11 hors de la boîte et être livré avec un stockage de 8 Go et 256 Go.

Selon les premières listes de détaillants, le Galaxy A52 5G pourrait coûter environ 450 EUR (environ 39700 Rs), tandis que la variante LTE coûterait environ 400 USD (environ 35300 Rs). Les nouveaux téléphones Samsung Galaxy de la série A devraient être lancés le mois prochain.