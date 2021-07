Les Samsung Galaxy A52 et A72 bénéficient de mises à jour majeures améliorant la qualité de l’appareil photo

Les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72 reçoivent une grosse mise à jour OTA avec le correctif de sécurité de juillet 2021 de Google. Les deux mises à jour OTA sont déployées progressivement et peuvent prendre un certain temps avant qu’elles n’atteignent votre marché.

Capture d’écran du journal des modifications

Le changelog inclut la possibilité de remasteriser automatiquement les photos. La nouvelle fonctionnalité recherche la résolution, la luminosité, la couleur et la netteté optimales. Il suggère également des images déjà optimisées.

La stabilité de l’application appareil photo a été améliorée ainsi que la qualité globale de l’image, mais aucun détail n’est fourni. La reconnaissance faciale et la qualité des appels ont également été modifiées.

La nouvelle version du firmware du Galaxy A52 est A525MUBU2AUF3, tandis que la mise à jour Galaxy A72 est A725FXXU2AUF3.

