Les Samsung Galaxy A52, A52 5G bénéficient d’améliorations de la caméra et d’effets d’appel vidéo avec de nouvelles mises à jour

Samsung a publié de nouvelles mises à jour logicielles pour le Galaxy A52 et le Galaxy A52 5G, qui augmentent le niveau du correctif de sécurité Android sur les deux smartphones jusqu’en mai 2021.

Plus important encore, les nouvelles versions améliorent les performances de la caméra tout en apportant des effets d’appel vidéo au duo Galaxy A52. Ils vous permettent de brouiller l’arrière-plan ou de définir un arrière-plan personnalisé dans les appels vidéo effectués via des applications tierces telles que Zoom, Google Duo et Microsoft Teams.





Samsung Galaxy A52 • Samsung Galaxy A52 5G

Le journal des modifications pour les mises à jour des A52 et A52 5G est le même, que vous pouvez vérifier ci-dessous:

Partage rapide amélioré Améliorez le partage de fichiers entre les appareils Galaxy à l’aide du partage rapide

Prend en charge la fonction d’effets d’arrière-plan lors d’un appel vidéo via certaines applications tierces

Les performances de la caméra ont été améliorées

La stabilité de l’écran tactile a été améliorée

La qualité des appels a été améliorée

La sécurité de votre appareil a été améliorée

Le firmware du Galaxy A52 est livré avec la version A525xXXU2AUE1, tandis que le A52 5G est livré avec A526BXXU2AUE1. La mise à jour est actuellement en cours de distribution en Europe, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres marchés.

Si vous vivez en Europe et que vous n’avez pas encore reçu la nouvelle mise à jour de votre A52 / A52 5G, vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à jour logicielle menu pour vérifier manuellement s’il est disponible au téléchargement.

