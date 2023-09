Les Samsung Galaxy A05 et A05 deviennent officiels en Malaisie

Samsung a lancé silencieusement ses derniers membres de la série Galaxy A avec les Galaxy A05 et Galaxy A05. Les deux nouveaux téléphones sont dotés d’un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution HD+ sur l’A05 et une résolution FHD+ sur l’A05. Il y a une caméra frontale de 13 MP sur l’A05 nichée dans une encoche en forme de goutte d’eau et un jeu de tir de 8 MP sur l’A05.









Appareils photo Galaxy A05 et A05s

La grande différence réside dans le département chipset, où l’A05 est équipé du Snapdragon 680 tandis que l’A05 est équipé de l’Helio G85 de MediaTek. Les deux téléphones sont livrés avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD.









Samsung Galaxy A05 et A05s

Les deux téléphones partagent le même appareil photo principal de 50 MP (f/1,8) ainsi qu’un assistant de profondeur de 2 MP, mais l’A05 dispose également d’un jeu de tir macro de 2 MP. Les deux téléphones disposent de batteries de 5 000 mAh prenant en charge une charge de 25 W. Le côté logiciel est couvert par OneUI Core basé sur Android 13.

Le Samsung Galaxy A05 est disponible dans les couleurs noir, vert clair et argent, tandis que le A05 est également proposé en violet. Les détails sur les prix et la disponibilité ne sont pas encore partagés mais nous devrions voir plus d’informations dans les prochains jours.

Galaxie A05 • Galaxy A05