Les salopettes blanches sont à la mode : Shop – Hollywood Life

Crédit d’image : Felipe Ramales/SplashNews

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Suite Mode

Si vous pensiez que les salopettes allaient n’importe où, nous avons des nouvelles pour vous. Des étoiles comme Rihanna, Kylie Jenner, et Jennifer Garnier ne sont que quelques célébrités de premier plan qui les rendent super cool. Jennifer Lawrence est la dernière star à les bercer, prouvant ainsi que la salopette est là pour rester.

La Ne lève pas les yeux L’actrice porte souvent des robes d’été adorables et aérées associées à des chaussures confortables. Nous sommes définitivement fans de tous ses choix de style, d’autant plus qu’ils ont tendance à être liés, confortables et mignons. Grâce à son style simple, il est vraiment facile de s’inspirer et de recréer des looks éblouissants. La dernière tenue en denim de Lawrence nous a obsédés, et il est sûr de dire que nous sommes impatients de copier sa coupe. La star portait une paire de casual salopette blanche sur un maillot de bain, associé à des claquettes et un bob. Servir l’ultime ambiance détendue mais adorable.

Pour recréer le look simple et chic de Jennifer Lawrence, il vous faut une salopette blanche. Nous ne savons pas d’où viennent Jennifer, mais heureusement pour vous, il existe une excellente alternative disponible. La Salopette en denim ajustable extensible Luvamia ressemblent à ceux de Lawrence, ont plus de 3 000 notes parfaites et sont très abordables.

Parfaites pour la saison, ces salopette en jean blanc donner des vibrations “it girl”. Rester au frais pour l’été sera un jeu d’enfant avec ce une-pièce pratique. Fabriqués en coton, polyester et élasthanne, ils sont similaires à la coupe des jeans boyfriend, assurant une sensation de fraîcheur et de confort. Les acheteurs n’hésitent pas à aimer ces salopettes, et ils ont laissé plus de 3000 avis 5 étoiles, certains les appelant même, “La meilleure salopette qu’ils aient jamais possédée”.

Les bretelles réglables et la fermeture à boucle ajoutent une couche supplémentaire de confort. Ajustez ceci une pièce selon vos préférences et vous avez un ajustement élégant et confortable. Ce n’est pas tout. Ces bretelles réglables sont en métal brillant, donnant un look traditionnel pour rendre cette pièce encore plus mignonne.

Obtenez le look J. Law et associez-le une-pièce en jean sur un maillot de bain. Ce look est simple, chic et parfait pour la piscine ou la plage. Si vous cherchez à faire bouger les choses, vous pouvez remplacer le haut de bain par un t-shirt ou un débardeur décontracté. Associez-le à des sandales, des baskets ou même des talons si vous avez envie d’habiller les choses. Ces salopette sont si polyvalents et vont avec à peu près n’importe quoi. C’est aussi un excellent basique à porter toute l’année. Pendant les mois les plus froids, jouez avec les couches et ajoutez un pull épais en dessous. Associez-le à des bottes épaisses et vous obtenez un look d’automne confortable et sans effort.

Que vous portiez cette combinaison à la plage, à un rendez-vous ou simplement pour faire des courses, ces Salopette Amazone sont parfaits. Ils sont même disponibles dans de nombreuses nuances de denim différentes, ainsi que dans différentes couleurs comme le rose, le rouge et le noir.

Dépêchez-vous et ajoutez-les salopette économique à votre panier avant qu’ils ne soient partis. Autant se procurer cet incontournable du placard, puisque des stars comme Jennifer Lawrence prouvent qu’elles seront toujours à la mode.