Les salons funéraires du Québec offrent un espace pour que les familles se rassemblent, dites adieu à l’aide médicale à mourir

Alors que les salons funéraires sont des endroits où l’on se retrouve habituellement après sa mort, le beau-père de Patrick Savoie, Michel Brunelle, a décidé d’y mourir plutôt.

« Michel souffrait d’emphysème depuis très, très longtemps », a déclaré Savoie. « Au fil du temps, sa capacité à bouger, sa capacité à fonctionner devenaient de plus en plus difficiles. »

Brunelle a choisi l’aide médicale à mourir, mais sa famille voulait qu’il meure dans un établissement doté des commodités et du bon espace pour dire au revoir confortablement, a déclaré Savoie.

La femme de Brunelle ne voulait pas vivre avec le souvenir de son mari mourant dans leur lit à la maison, a déclaré Savoie. Un hôpital était une option, mais pas facile, compte tenu de la pression exercée sur le système médical de la province, a-t-il déclaré.

« Une chambre d’hôpital a une taille très fixe et limitée. Vous ne pouvez pas nécessairement y avoir tout le monde que vous voulez », a-t-il déclaré.

La famille a donc choisi une maison funéraire à proximité qui offre un espace pour l’aide à mourir, prodiguer des soins à la famille et s’occuper du corps par la suite.

« C’était une très belle pièce », a déclaré Savoie. « Cela nous a donné le temps dont nous avions besoin pour faire ce que nous devions faire pour dire au revoir. Laissez-le se mettre à l’aise. »

Fournir un service est émotionnel

Le directeur de cette maison funéraire, Mathieu Baker, a déclaré que fournir un espace pour l’aide médicale à mourir était une étape naturelle pour l’entreprise familiale, qui compte plusieurs succursales dans les régions de Brome-Missisquoi et du Haut-Richelieu, dans le sud du Québec.

L’entreprise s’efforce depuis longtemps de fournir des soins personnalisés qui répondent aux besoins des clients, a-t-il déclaré. Mais répondre à ces besoins n’est pas facile, surtout lorsqu’il s’agit d’une mort médicalement assistée.

« Il y a beaucoup d’émotions », a déclaré Baker. « La personne qui a pris la décision est généralement très convaincue, mais les enfants, les frères et sœurs ou d’autres membres de la famille ne sont pas nécessairement sur la même longueur d’onde. »

Mathieu Baker, qui dirige plusieurs salons funéraires, dit que la planification et le soutien nécessaires pour fournir un espace pour l’aide médicale à mourir s’accompagnent de plus d’émotions qu’il n’en a l’habitude, même après avoir grandi dans l’entreprise familiale. (Alison Northcott/CBC)

Il a déclaré que fournir le service implique de tenir de nombreuses réunions et conversations téléphoniques avec des proches avant la date prévue pour s’assurer que tout se passe bien.

Même encore, a déclaré Baker, cela s’accompagne d’un niveau d’émotions accru auquel même lui n’est pas habitué, bien qu’il ait grandi dans une entreprise qui s’est transmise à travers quatre générations.

« Nous pleurons tous avec la famille », a-t-il déclaré.

Beaucoup de gens ne veulent pas mourir dans un hôpital ou dans un foyer de soins de longue durée, où il n’y a peut-être pas assez d’espace ou de personnel pour offrir une expérience personnalisée, a-t-il déclaré.

« C’est un acte très personnel qui doit être respecté et fait correctement », a déclaré Baker.

« Voulez-vous regarder un film ? Voulez-vous un verre de vin ? Certaines personnes veulent être en groupes de quatre ou cinq, et nous avons eu des groupes jusqu’à 30 personnes.

Le Complexe funéraire du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, offre un espace permettant aux personnes d’avoir une mort médicalement assistée entourée d’êtres chers. (Alison Northcott/CBC)

Compte tenu de tout ce qui est impliqué dans la fourniture d’un espace pour l’aide à mourir, a déclaré Baker, il n’est pas sûr que toutes les maisons funéraires offriront le service.

Et pour certains, c’est controversé.

Le journal numérique La Presse a publié vendredi un article sur le service du salon funéraire, soulevant des questions sur la pertinence de facturer de l’argent pour accueillir une mort médicalement assistée.

« Mettre les souhaits des gens en premier »

Sarah Bigras, porte-parole du ministre responsable des Aînés du Québec, a déclaré que le ministre se penchait sur la légalité d’offrir des services d’aide à mourir dans un salon funéraire.

« Plusieurs questions peuvent se poser, et nous prendrons le temps de valider », a-t-elle déclaré dans une réponse par courrier électronique aux questions de CBC.

« L’important est de faire passer les souhaits des gens avant tout, tout en veillant à ce que les propositions ne s’inscrivent pas dans une monétisation de la pratique. »

L’autorité de santé publique de la région sud de Montréal, le CISSS de la Montérégie-Centre, a déclaré dans un communiqué qu’elle n’était impliquée dans aucun service d’aide à mourir dans les salons funéraires.

« C’est un processus qui appartient à la personne et à la décision du médecin qui accepte d’administrer l’aide médicale à mourir », a déclaré Chantal Vallée, porte-parole du CISSS.

Le nombre de Québécois ayant opté pour l’aide médicale à mourir (AMM) depuis sa légalisation a rapidement augmenté : de 63 personnes en 2015-2016 à plus de 3 000 en 2021-2022. Mais le Dr Olivia Nguyen, médecin en soins palliatifs, a déclaré que les services d’accompagnement de l’AMM étaient à la traîne par rapport à cette vague.

« Certaines personnes ne veulent pas recevoir l’AMM à domicile, et un endroit devrait être mis à disposition », a déclaré Nguyen. « Je pense qu’il devrait être mis à disposition dans le système de santé public »

À Toronto, des groupes communautaires et des salons funéraires ont comblé le manque de services, selon Tekla Hendrickson, qui fait partie d’un organisme à but non lucratif qui offre un espace aux personnes cherchant une mort médicalement assistée.

« Ce système a vraiment commencé à partir d’une législation et d’un modèle médical, et maintenant nous sommes conscients du soutien communautaire qui doit venir », a déclaré Hendrickson.