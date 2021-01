Alors que les communautés à travers le pays ressentent la douleur d’une coronavirus Dans certains cas, les salons funéraires du point chaud du sud de la Californie disent qu’ils doivent refuser les familles en deuil car elles manquent d’espace pour les corps qui s’accumulent. Le chef de l’association des directeurs de pompes funèbres de l’État a déclaré que les morgues étaient inondées alors que les États-Unis s’approchaient d’un chiffre sombre de 350000 COVID-19[feminine décès.

Plus de 20 millions de personnes dans le pays ont été infectées, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. «Je suis dans l’industrie funéraire depuis 40 ans et je n’ai jamais pensé de ma vie que cela pouvait arriver, que je devrais dire à une famille: ‘Non, nous ne pouvons pas emmener un membre de votre famille’», a déclaré Magda Maldonado, propriétaire de la maison funéraire Continental à Los Angeles.

Continental effectue en moyenne 30 enlèvements corporels par jour, soit six fois son taux normal. Les propriétaires de morgue se téléphonent pour voir si quelqu’un peut gérer le débordement, et la réponse est toujours la même: ils sont pleins aussi. Afin de faire face à l’inondation de corps, Maldonado a loué des réfrigérateurs supplémentaires de 15 mètres pour deux des quatre installations qu’elle gère à Los Angeles et dans les comtés environnants. Continental a également retardé les collectes dans les hôpitaux d’un jour ou deux pendant qu’ils traitent avec des clients résidentiels.

Bob Achermann, directeur exécutif de la California Funeral Directors Association, a déclaré que l’ensemble du processus d’inhumation et d’incinération des corps s’était ralenti, y compris l’embaumement des corps et l’obtention des certificats de décès. Pendant les heures normales, la crémation peut avoir lieu en un jour ou deux; maintenant, cela prend au moins une semaine ou plus. Achermann a déclaré que dans le sud de l’État, «chaque salon funéraire à qui je parle me dit: ‘Nous pagayons aussi vite que possible.’»

«Le volume est tout simplement incroyable et ils craignent de ne pas pouvoir suivre», a-t-il déclaré. «Et le pire de la flambée pourrait encore être devant nous.»

Le comté de Los Angeles, épicentre de la crise en Californie, a dépassé les 10000 COVID-19[feminine morts seuls. Les hôpitaux de la région sont débordés et ont du mal à suivre les principes de base tels que l’oxygène, car ils traitent un nombre sans précédent de patients souffrant de problèmes respiratoires. Samedi, les équipages du Corps of Engineers de l’armée américaine sont arrivés pour mettre à jour les systèmes de livraison d’oxygène de certains hôpitaux.

À l’échelle nationale, un peu plus de 2500 personnes sont décédées en moyenne COVID-19[feminine au cours des sept derniers jours, selon les données de Johns Hopkins. Le nombre de nouveaux cas signalés quotidiennement au cours de cette période a été en moyenne de près de 195 000, soit une baisse par rapport à deux semaines auparavant. On craint que les rassemblements de vacances ne provoquent une nouvelle augmentation des cas.

Les responsables de l’Arkansas ont signalé un record de plus de 4300 nouveaux COVID-19[feminine cas vendredi. Le gouverneur Asa Hutchinson a tweeté que l’État est «certainement dans la vague après les voyages et les rassemblements de Noël» et a ajouté: «À l’aube de cette nouvelle année, notre première résolution devrait être de suivre les directives. Les responsables de la Caroline du Nord ont également signalé un record de 9527 cas confirmés le jour de l’An. C’est plus de 1000 cas au-dessus du sommet quotidien précédent.

En Louisiane, des funérailles avaient lieu samedi pour un membre du Congrès élu décédé de COVID-19[feminine complications. Le républicain Luke Letlow est décédé mardi à 41 ans. Son assermentation était prévue dimanche. Il laisse derrière lui sa femme, Julia Letlow, et deux enfants de 1 et 3 ans.

Au Texas, les responsables de l’État disent qu’ils ne disposent que de 580 lits de soins intensifs, le personnel traitant plus de 12480 hospitalisés coronavirus patients, un nombre qui n’a cessé d’augmenter depuis septembre et qui a atteint des niveaux records la semaine dernière.

À Window Rock, en Arizona, la nation Navajo est restée au milieu d’un week-end de verrouillage pour tenter de ralentir le taux d’infection. Vendredi soir, la tribu a signalé sept autres décès, portant son total depuis le début de la pandémie à 23 429 cas et 813 décès. La réservation comprend des parties de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et de l’Utah.

On pense que le nombre d’infections est beaucoup plus élevé que ce qui a été signalé car de nombreuses personnes n’ont pas été testées et des études suggèrent que les personnes peuvent être infectées par le virus sans se sentir mal.

L’Arizona a signalé samedi 18 943 nouveaux cas vendredi et samedi, un record pour l’État sur une période de deux jours. Il a également fait état de 46 nouveaux décès samedi.